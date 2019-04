Røde Kors åbner igen i Rødovre

Den 11. april klokken 12 åbner Røde Kors Butikken på Valhøjs Allé igen. Overskuddet går blandt andet til Vågetjenesten, der sidste år vandt Årets Ildsjæl. Foto: Privat

genåbning Efter en længere periode med ombygning og slåskampe med vandskader og ulovlige elektriske installationer er Røde Kors Butikken på Valhøjs Allé klar til genåbning. Overskuddet går til lokalt socialt arbejde.

Af André Bentsen

Det er ikke bare billige bukser og næsten gratis porcelæn du propper i indkøbskurven i Røde Kors Butikken, når den åbner igen den 11. april klokken 12 efter lang tids renovering.

Det er god samvittighed. 70 procent af overskuddet fra salget i butikken går nemlig til lokalt lektiehjælp, cykeltræning, besøgsvenner og vågetjeneste, for nu bare at nævne halvdelen af de lokale aktiviteter, som genbrugsbutikken finansierer.

Derfor håber butiksbestyreren også, at mange vil kigge ned med deres brugte varer eller måske gøre et godt køb selv.

“Vi havde brug for at bygge om, fordi gulvet bulede op. Der var lagt beton oven på gamle gulvtæpper og da vi begyndte at arbejde med det, startede røgen på loftet, fordi der var ulovlige installationer,” forklarer Hans Senn.

Takket være mange frivilliges solide indsats slap Røde Kors billigt fra regningen, der ellers så ud til at vokse og vokse.

“Vi er helt klar til at modtage vores ting, som har været til opbevaring. Vi starter op og har ti dage til at få det hele på plads. Det er vigtigt med butikken, fordi indtægterne er med til at drive vores mange tiltag i kommunen, som eksempelvis julehjælp og danskundervisning,” siger Hans Senn forud for åbningen den 11. april.

“Selvom vi har minipriser på alt, gør vi en stor forskel ude i verden. Det er vores slagsang. Man får faktisk rigtig gode ting til rigtig gode priser. Især porcelæn og tøj, men så er der også de 90 frivillige hernede, der får venskaber og fornemmelsen af at gøre en forskel,” understreger han.