RHs herrer på vej mod 2. division

Jacob Bønnelykke blev med 10 mål, den mest scorende RH spiller i sejren over KSG. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Med en 27-28 sejr over KSG, efter et tæt og intenst opgør, kvalificerede RHs herrer sig til to kvalifikations-kampe mod BK Ydun, da RH gik videre, på flest scorede mål på udebane. Den samlede vinder af kampene mod BK Ydun, spiller i 2. division den kommende sæson.

Af Flemming Haag

I en tæt pakket Tre Falke Hal, med en intens stemning, stillede RHs herrer op til den anden kvalifikationskamp mod KSG, der vandt det første opgør i Rødovre Stadionhal med 22-23. For at kvalificerer sig til kampene mod BK Ydun, skulle RH vinde med mindst to overskydende mål, eller scorer flere udebanemål i tilfælde af en et måls sejr.

Med sejren på 28-27 over KSG, har RHs herrer sikret sig to kvalifikationskampe mod BK Ydun, om en plads i 2. division i den kommende sæson.

Om kampen mod KSG siger RHs træner Jonas Jensen. ”Det holdt hårdt, for vi har svært ved at spille mod KSG. Vi havde lidt svært ved at få vores forsvar til at fungerer, og har en tendens til, at brænder for mange chancer.

Vi kommer godt fra start, er foran med fire mål i løbet af første halvleg og er foran med tre i løbet af anden halvleg, men KSG formår at kommer tilbage. Da der mangler ti minutter af anden halvleg, kommer KSG foran med 24-23. I de sidste fem, seks minutter kommer vi foran igen, og så holder vi den kampen ud.

En meget tæt og spændende kamp. KSG passer dårligt til os, vi får aldrig rigtig styr på dem i vores forsvarsspil, men vores angrebsspil fungerede bedre, i forhold til den første kamp”.

Om de kommende kampe mod BK Ydun, siger RH-træneren.

”Jeg ser vores muligheder som gode. Et er at spille mod KSG der har haft en succes igennem hele sæsonen, og vundet mange kampe. Nu skal vi spille mod BK Ydun, der haft mange nederlag i løbet af sæsonen, det betyder noget for energien hos spillerne. Det er altid sværere at spille mod et hold der fungerer, der har vundet mange kampe, og har det med i bagagen, og så møde et hold med mange nederlag.

Ydun har spillet på et højere niveau, da de har spillet i en række over os, de har et hold der har spillet sammen i nogle år, og kender hinanden rigtig godt, det er altid svært at spille i mod. Det bliver svært, men jeg syntes vores chancer er gode” slutter Jonas Jensen, der forventer, at den første kamp mod BK Ydun, spilles den 20. april i Rødovre Stadionhal.