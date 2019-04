RHs herrer nede med et mål

Jonas Hybel skabte spænding om resultatet med sine tre scoringer i anden halvleg. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Efter en første halvleg uden den nødvendige tænding, og bagud med fem mål, kom RH bedre med i anden halvleg, uden at imponere. I returopgøret mod KSG på onsdag, skal der vises en anden attitude fra start, hvis der skal kvalificeres til kvalifikationskampene mod BK Ydun om en plads i 2. division.

Af Flemming Haag

Rødovre HK og KSG fra Frederiksberg, sluttede begge på 2. pladsen i deres respektive række, og mødes i to kvalifikationskampe, hvor vinderen skal møde BK Ydun, der sluttede på 10. pladsen i 2. division, om den ”ledige” plads i 2. division.

Hjemmeholdet stillede op til kampen mod KSG, uden en skadet Lasse Sørensen, som forventes klar til returkampen.

Annonce

RH leverede en skidt 1. halvleg.

Gæsterne kom bedst fra start, og bragte sig foran 0-2, inden Jacob Bønnelykke fik reduceret til 1-2. KSG spillede med højere energi, og kom foran 2-5 hvor der var spillet syv minutter. Jacob Bønnelykke og Andreas Mittet fik reduceret til 4-5 inden gæsterne kom på 4-8 midt i halvlegen. Hjemmeholdet havde problemer med, at åbne KSGs kompakte forsvar og RHs forsvaret ramte ikke niveau, fik ikke lukket ned for gæsternes bagspillere, som havde stor kvalitet i afslutningerne.

Så kom Ask Kristoffersen på banen, og han fik reduceret til 7-9, som var stillingen, da der resterede ti minutter af første halvleg.

Hjemmeholdet blev ramt af en udvisning, og gæsterne øgede ubesværet til 7-12, og det så vanskeligt ud for RH, som havde haft mulighederne, men har ikke slået til.

Jonas Orby reducerede på straffekast til 8-12 og Ask Kristoffersen til 9-13, inden gæsterne øgede til pausestillingen 9-14 i halvlegens slutfase.

En første halvleg, hvor RH havde det svært, manglede rytme i spillet, havde en høj fejlprocent og det virkede som om, at aftalerne ikke var på plads. Et passende tidspunkt at gå til pause for, at få styr på tingene.

Team Rødovre check til RHs damer.

I pausen, overrakt Rødovre kommunes kultur- og fritidschef Henning Elmelund, på vegne af Team Rødovre, en check på kr. 50.000 til RHs damer, for deres oprykning til 1. division.

RH bedre med i anden halvleg.

Fra starten af anden halvleg, lagde Rødovre ud med en anden attitude end i første halvleg. Med skiftende scoringer, var stillingen 11-16 seks minutter inde i anden halvleg. Frederik Orby og Kristoffer Leth fik reduceret til 13-16 hvor der var spillet ti minutter. Så fik KSG to udvisninger, og RH spillede 6 mod 4 i 1 minut og 40 sekunder. Jonas Orby og Jacob Bønnelykke fik reduceret til 15-17 i overtalsspillet. RH havde fået bedre styr på defensiven, og Hans Larsen i målet tog fornuftigt fra, men angrebsmæssigt blev der brændt flere store chancer. Så trådte Jonas Hybel i karakter med tre scoringer fra stregen, Jonas Orby med to mål fra fløjen og Andreas Mittet med en enkelt scoring, til stillingen 21-22 hvor der resterede tre minutter af anden halvleg, og der var lagt op til en vanvittig spændende og hektisk slutfase. Så fik hjemmeholdet en udvisning og KSG øgede på straffekast til 21-23. Frederik Orby scorede kampens sidste mål, da han hamrede bolden op i det ene målhjørne, til slutresultatet 22-23.

Hjemmeholdet fik bedre styr på gæsterne bagskytter i anden halvleg, med et velorganiseret forsvarsspil, med bid i taklingerne. Angrebsspillet var for stereotypt og havde svært ved, at finde mulighederne overfor et godt spillende KSG forsvar.

Det er fortsat meget åbent, hvilket hold der kvalificerer sig til kampene mod BK Ydun. RH skal være mere fokuseret og investerer noget mere fra start i returopgøret, end tilfældet var i de to holds første møde i Rødovre Stadionhal.

Returopgøret spilles onsdag den 10. april kl. 20:40 i Tre Falke Hallen, Sønderjyllands Allé 6, Frederiksberg.