Revy med humor, charme og nærvær

Jonna Glifberg, Martin De Claville Ahlehuus, Louise Vangkilde og Gitte Nissen i finalenummeret tirsdag aften på Rødovregaard. Årets revy er resultatet af i alt 2600 timers arbejde, fordelt på 12 personer, der begyndte de første skriverier efter sidste års revy. Foto: Red.

Rødovre revyen Det er ikke kun er i Cirkusrevyen på Bakken, at kendte personer bliver spiddet med satire-kniven og aktuelle samfundsforhold bliver tilsat et humoristisk tvist. Det beviste Rødovre Revyen tirsdag aften.

Af Christian Valsted

“Bravo,” lød det begejstret fra en publikumsgæst, da skuespillerne i Rødovre Revyen, til taktfaste klapsalver, lod sig hylde tirsdag aften efter to timers god gedigen underholdning i Loen på Rødovregaard.

Den lokale revy er for alvor tilbage efter flere års pause og efter tirsdagens premiere, kan man kun håbe, at revyen har mod på mere og vokser sig endnu større i de kommende år, for der er bestemt noget at bygge videre på.

I Loen sad publikum ved langborde og på scenen leverede de fire skuespillere Jonna Glifberg, Louise Vangkilde, Gitte Nissen og Martin De Claville Ahlehuus i alt 35 forskellige sange, sketches og monologer, der både gav stof til eftertanke og fik sat lattermusklerne i frigear.

Brexit på 30 sekunder

Revyens to yngre skuespillere, Martin De Claville Ahlehuus og Louise Vangkilde, spillede begge fremragende og især Louise Vangkildes nærvær og overskud på scenen var en gave til forestillingen.

I nummeret ’Der var engang’ viste hun, at hun har revy-blod i årene og det bliver spændende at følge den unge skuespiller i årene fremover, for hun har et åbenlyst talent for at stå på en scene. De garvede revy-rotter Gitte Nissen og Jonna Glifberg havde begge glansnumre, hvor de på hver deres måde strålede.

Jonna Glifberg i de lidt længere og dybe monologer med nummeret ’Den sidste socialist i Europa’, som højdepunktet, hvor hun med køligt overskud sang, at den sidste socialist er blevet blå.

Gitte Nissen gav den både som landsholds-aspirant, der ventede på et opkald fra DBU og som Rosa fra Den Store Bagedyst. De lidt skæve karakterer passede godt til Gitte Nissen og i nummeret ’Brexit’ formåede hun ordløst at opsummere hele den politiske krise ved febrilsk at forsøge at vikle sig ud af en stor blå striktrøje med EU’s gule stjerner. En mission, der kun delvist lykkedes og som på bare 30 sekunder ridsede Brexit op. Godt nummer og vel udført.

Blues og demens

Gitte Nissen strålede dog mest i nummeret ’Demensvisen’, hvor hun som dement mormor ikke kunne huske sit barnebarn, spillet af Martin De Claville Ahlehuus. En rørende lille fortælling, der var en af aftenens højdepunkter.

Aftenens musikalske højdespringer stod kapelmester Per Damgaard for, da han i bedste Dan Turell-stil fremførte ’Kapelmesterens Blues’, hvor han revsede til højre og venstre.

Rødovre Revyen havde i alt 35 numre fordelt på to akter og selvom langt de fleste indslag bestemt havde niveau, kunne der med fordel været luet lidt ud hist og her.

Rødovre Revyen spiller i Loen på Rødovregaard torsdag, fredag og lørdag klokken 19. Billetter kan købes på billetto.dk