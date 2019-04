Populært koncept sparker nyt hold i gang

Fodbold Fitness er en del af ”Bevæg dig for Livet”, som er et visionssamarbejde med et mål om at sætte Danmark i bevægelse. Helt konkret er målet at 600.000 danskere skal dyrke idræt i 2025, blandt andet ved at spille Fodbold Fitness, som i Avarta. Foto: Privat

motion med bold Idéen med at kombinere fodbold med fitness har vist sig at være en gedigen succes i Avarta. Nu udvides der derfor med endnu et hold og der er åben træning for alle.

Af Christian Valsted