Plejehjem kan ikke få nok ansatte

Arbejdsmarked Hvem skal passe på de ældre og syge, hvis regeringens paradigmeskift betyder hjemsendelse af social- og sundhedspersonale med flygtningebaggrund. Dét spørgsmål stillede Radikale Venstres formand, Morten Østergaard, da han tirsdag besøgte Dorthe Mariehjemmet i Rødovre, hvor man allerede nu har svært ved at få ansatte nok.

Af André Bentsen

Fagforbundet FOA mener, det bliver svært at skaffe nok varme hænder på social- og sundhedsområdet, og den frygt er de ikke alene med.

I tirsdags besøgte Radikale Venstre Dorthe Mariehjemmet, der har ansatte med 17 forskellige nationale baggrunde.

Her mødte de blandt andet Eugina, der kunne fortælle, hvordan de mange med anden etnisk baggrund end dansk, virkelig knokler for at passe ind i det danske samfund og på arbejdspladsen.

”Vi har mange fra Pakistan og indien og alle mulige andre steder. De vokser når de arbejder, så deres største problem er sproget. Det kunne kommunen måske hjælpe med via nogle flere sprogkurser, for man kan se på deres arbejde og kvaliteten af deres arbejde, at de vil det her og de knokler altså helt vildt,” siger hun.

Partileder Morten Østergaard (RV) frygter, at regeringens paradigmeskift vil betyde, at flere af netop den type ansatte overalt vil miste deres arbejde, og at flere ældre vil stå uden tilstrækkelig omsorg.

“Hvis man har interessen for jobbet og har taget uddannelsen med sigte på en ansættelse, så tager vi med paradigmeskiftet håbet fra folk, og fjerner deres motivation fra at skabe et liv og komme ind på arbejdsmarkedet,” sagde han tirsdag over en kop kaffe på plejehjemmet på Fortvej.

“Vi diskuterer i dag, hvor det stadig lønner sig at gøre det godt. Det fjerner vi med paradigmeskiftet. Hvorfor vil vi ikke hellere sende et signal om, at man er bedre stillet, hvis man lærer dansk og tager en uddannelse og et job,” siger Morten Østergaard, der er nervøs for, at der er færre der i fremtiden vil kæmpe for at få et job og en uddannelse.

“Hvis man samtidig mister dem, der allerede har taget en uddannelse, får vi endnu større problemer i denne sektor end der allerede er med at skaffe nok hænder, siger morten Østergaard.

Vil være en katastrofe for Dorthe Mariehjemmet

Han bliver bakket op af forstander Flemming Høj Jermiin.

“Paradigmeskiftet vil være en katastrofe for os. I forvejen har vi svært ved at få ansatte nok. Det er både i plejen og i køkkenet. Hvis ikke vi havde så mange med fremmed baggrund, ville plejehjemmet falde fuldstændig fra hinanden. Det er jeres opgave i pressen at tale uddannelsen og faget op,” sagde han efter besøget.

“Vi giver ikke særlig høje lønninger og arbejdstiderne er dårlige, så vi prøver i stedet at gøre det lækkert ved at hive fat i de nyuddannede og sælge os selv allerede ved eksamensbordet. Beboerne kommer jo som perler på en snor, men rekruteringen af medarbejdere er vores største problem og paradigmeskiftet vil være en katastrofe,” siger han.

Den vurdering af den lokale kandidat, Sofie Carsten Nielsen (RV), der forleden var til debat på et andet plejehjem i Rødovre, enig i.

“Ældre Sagens egne tal siger, at hver femte i folkeskolen skal uddanne sig i ældreplejen, hvis der skal være nok hænder i fremtiden. Derfor er Dorthe Mariehjemmet en god case, fordi det er et spændende sted med en ledelse der sætter retning og vil noget for sine ansatte og beboere, der snakker højt og siger, hvad de tænker,” siger hun og tilføjer:

“Den største udfordring er uden sammenligning at kunne rekruttere nye ansatte. Det er beboerne selv, der spørger, hvordan vil I sikre, at der kommer nok medarbejdere til de mange nye ældre, der kommer senere og senere ind. Hvor skal de komme fra?”

“Der er ikke nok etniske danskere til at holde plejesektoren oppe. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, og hvis folk er bange for ikke at være trygge eller forstå dem, så skal vi satse massivt på sprogkundskaberne,” siger hun højt.

Behøver de komme udefra, de nye ansatte i ældresektoren, kan vi ikke bare forbedre uddannelserne?

“Vi skal også gøre uddannelserne mere lækre, men vi mangler altså også pædagoger og læger og lærere. Og fylder vi op der, så mangler der folk i den private sektor til at betale skat til de offentlige arbejdspladser, så vi mangler kort og godt mennesker i Danmark. Punktum,” siger Sofie Carsten Nielsen.