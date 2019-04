Plejehjem bliver forsinket og 10 millioner dyrere

De sidste af de i alt 82 pladser skulle efter den oprindelige plan være taget i brug i efteråret 2019. Men det bliver nu udskudt til januar 2020. Foto: Arkiv

forsinket Den store ombygning af plejehjemmet Ørbygård går ikke helt som planlagt. En række uforudsete hændelser betyder, at sidste etape bliver forsinket og 10,1 millioner kroner dyrere.

Af Christian Valsted

Fakta Fakta om ombygning af Ørbygård Budgettet for ombygningen af Ørbygård var oprindeligt 210,7 mio.kr. Det bliver nu 10,1 mio.kr. dyrere pga. forsinkelserne.

Efter moderniseringen vil der være i alt 82 plejeboliger med 64 et-rumsboliger og 18 to-rumsboliger. De nye boliger vil have bedre faciliteter for de ældre, blandt andet større badeværelser og terrasser ved fællesrummene.

Boligerne bliver tidssvarende og bedre indrettet. Det betyder blandt andet bedre tilgængelighed, større badeværelser og nye indbydende fællesarealer. Fakta om forsinkelsen Der er fire årsager til, at byggeriet bliver forsinket og dyrere end oprindeligt planlagt: En skjult kælder under den gamle bygning

Et højspændingskabel, der ikke var med på tegningerne, og som var placeret, hvor fundamentet for facaden til den nye indgangsbygning skulle etableres. Det krævede et nyt stykke højspændingskabel udført under bygningen.

En støttemur, der skulle vurderes ekstra, inden den kunne rives ned En kældergavlvæg i indgangsbygningen, der skulle afstives og støbes sammen med loftet i bygningen. Kilde: Rødovre Kommune

En skjult kælder under den gamle bygning, Et højspændingskabel, der ikke var med på tegningerne og en kældergavlvæg i indgangsbygningen, der skulle afstives, er blandt årsagerne til, at Rødovre Kommunes store ombygning af Plejehjemmet Ørbygård bliver forsinket.

Det oplyser Rødovre Kommune i en pressemeddelelse. De første 34 pladser på det nye plejehjem er allerede taget i brug, men den sidste etape, der indeholder i alt 48 plejehjemspladser, bliver forsinket fra efteråret 2019 til starten af 2020.

”Det er rigtigt ærgerligt, at der undervejs i byggeriet er opstået flere tekniske komplikationer, som forsinker byggeriet og gør det dyrere end planlagt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få de sidste plejeboliger klar. Det bliver moderne plejeboliger med bedre faciliteter end før,” udtaler social- og sundhedsdirektør Henrik Abildtrup.

Ekstra presset på plejehjemspladser

Rødovre Kommune oplyser selv, at forsinkelsen betyder, at kommunen i en periode vil være ekstra presset på plejehjemspladser. Vi har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsdirektør Henrik Abildtrup omkring, hvad forsinkelsen helt konkret får af betydning for borgere der venter på en plejehjemsplads, men det har ikke været muligt.

Forsinkelserne betyder også, at haveanlægget og forpladsen med parkeringsplads først bliver gjort færdigt efter indflytningen.