Pandaerne er kommet!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så er pandaerne endeligt kommet til Danmark. Alle medier er gået i selvsving. Min begejstring er nu til at overse.

Af Chrummer

Jeg har ikke decideret noget imod pandaer. De er da søde at se på osv, men det er sgu et dyr, der har malet sig selv lidt op i et hjørne. De spiser KUN bambus, hvilket begrænser deres muligheder for steder at bo. Bambus er der lige så meget næring i som luft, så der skal spises sindssyge mængder og de bruger ca. 12 timer om dagen på at æde og 4 timer på at tømme tarme. Intet under, at det kniber med forplantningen, hvis de også lige skal nå at sove. Hvis det ikke var for zoologiske haver, så havde pandaen være uddød ved egen hånd for år siden.

Jeg synes måske mere, det er måden vi har fået pandaerne på. Jeg er ikke den store fan af Kina. Jeg kan forestille mig vores egen panda-bamse (Lars Løkke) har siddet og talt med Kinas formand og sagt noget om: ”Vi skal altså lige

tale lidt om menneskerettigheder, jeres aggressive imperialisme og at I skider på miljøet…!” – ”Nej, prøv at se, Kammerat Løkke, en pandabjørn. Vil du leje 2?” Ja, for det er det, der sker. Vi har LEJET 2 pandabjørne og skal betale 6,5 millioner for at leje dem i 15 år? Deres lorte-national-dyr er ved at uddø og så beder de os om at redde dem – ja og i øvrigt betale leje for dem!

Hvorfor byttede vi ikke bare dyr med kineserne. Så kunne de få 2 egern eller en svane eller en bæver. Så kunne vi sende Bjarke Ingels ud til Kina og bygge for 220 millioner bur.

Det kan godt være, vi ikke kan bygge ungdomsboliger, men at bruge 220 millioner på et ”bur” til pandaerne, ja men selvfølgelig. Kina er jo et vigtigt marked. Vil I ikke også have Novo Nordisk, Lego og Vestas – nå, nej Vesta har i jo allerede og vores vindmøller bliver nu kopieret og spyttet ud af Kina i store mængder. Ganske vist i en lorte-kvalitet, men hey det er kinesisk og det er billigt. Vi kunne også uddanne alle jeres unge mennesker, så de lige snupper lidt dansk teknologi med hjem til Kina, som I så kan kopiere og masseproducere og sprøjte ud på wish.com ligesom I gør med legoklodser – ja og selvfølgelig får de da S.U., mens de bor her? Nå, nej det gør vi jo allerede. Er der andet vi kan gøre for jer?

Det eneste tidspunkt en kineser har bedt om lov, var da de lånte Den Lille Havfrue. Jeg vil vædde med, at den nu er kopieret, masseproduceret og står udstillet over alt i Kina, hvor der måtte være en vandpyt. Ja, måske er det endda en kopi, vi har fået tilbage? Måske står originalen på Formand Xi Jinping’s kontor, som et symbol på, hvad man kan få idiotiske vesterlændinge til at gøre bare man lokker med 1,4 milliarder forbrugere.

Prøv at høre her, Kina-Kaj, jeg vil sådan set blæse på jeres pandaer, når I begynder at behandle jeres borgere bare halvt så godt som pandaerne, og hvis I holder op med at bruge copy/paste knappen på alt, hvad I ser, vi producerer i Vesten (undtaget demokrati) og så i øvrigt holder op med at fylde traktordæk med plutonium, skide i dækket og smide det i Yangtze-floden, så kunne det være, at vi ville begynde at respektere jer, men indtil da, behold jeres lorte-pandaer.