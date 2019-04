Nyt blod i Ældre Sagen

GODDAG OG FARVEL: Yvonne Jørgensen har overladt posten som formand for Ældre Sagen i Rødovre til Rene Christiansen, der er glad for at overtage en forening med så tæt et samarbejde med resten af byen. Foto: Brian Poulsen.

Ældre Sagen Efter mere end et årti som formand har Yvonne Jørgensen givet posten som frontfigur for Rødovres største forening videre til Rene Christiansen, der gerne vil hjælpe Ældre Sagen trygt ind i den digitale tidsalder.

Af André Bentsen

Der sker hele tiden forandringer i Rødovres største forening, Ældre Sagen, men aldrig før så hurtigt, som i de 11 år, hvor Yvonne Jørgensen har sat seniorbio og mange andre aktiviteter i søen.

Medlemmerne er begyndt at møde hinanden meget mere og det er bare én af de ting, som hun kigger tilbage på med stolthed.

Typisk for Yvonne Jørgensen vil hun dog hellere sige farvel med at rose nogle af de samarbejdspartnere, der har gjort Ældre Sagen til det den er lokalt.

”Vi låner vores lokaler gratis af kommunen og er meget heldige at kunne bruge eksempelvis Rødovregaard og Foreningshuset. Her har vi torsdagstræf og mad-hygge dage året rundt og spiller kort og laver slægtsforskning, ølsmagning og modeopvisninger,” siger Yvonne Jørgensen og viser lige, at hun stadig kan snakke hurtigt:

”Men vi låner også skolerne og har ting kun til mænd, og på Frivilligcenteret låner vi lokaler til gymnastik og sprogundervisning og rundt om i byen udendørssarealer til petenque og Krolf.”

I det hele taget efterlader hun en sund forening med et tæt samarbejde til både avisen og byens kulturinstitutioner, der hjælper med at sælge biletter.

”Mange af vores medlemmer er ikke digitale endnu, så dem skal vi passe på ikke at glemme i disse år, hvor alting sker på nettet,” siger Yvonne og takker for al den tillid og hjælp hun har fået fra bestyrelse og frivillige gennem årene.

Lytter til medlemmerne

Den nye formand, Rene Christiansen har siddet i bestyrelsen de sidste tre år og glæder sig til at bruge sin fritid på det gode formål.

”Vi skal være de ældres talerør i forhold til den politik, de forskellige regeringer fører. Der er vores administrations formand meget aktiv og efterspurgt for at få vores synspunkter ud og vi repræsenterer altså 850.000 danskere. De fleste af dem er over 60 år,” siger han formelt.

I Rødovre har Ældre Sagen knap 5700 medlemmer. Og dem skal man lytte til, mener han.

”Vi skal støtte op omkring de aktiviteter, som vores medlemmer gerne vil deltage i. Opgaven bliver at give medlemmerne tilbud, så de kan komme ud blandt andre mennesker og føre et aktivt liv. Vi arbejder en hel del for at undgå, at folk sidder ensomme og passive tilbage. De skal have et liv hele livet.”

I dag er der allerede mange aktiviteter for medlemmerne, men Rene Christiansen mener, at man fremover skal tage mere hensyn til, at tilbagetrækningsalderen hele tiden skubbes.

”Vi har mange medlemmer, der stadig er på arbejdsmarkedet. De efterspørger andre aktiviteter og andre tidspunkter at møde andre mennesker på. Det skal vi som forening blive gearet til at imødekomme, samtidig med, at vi ikke glemmer dem, der ikke lige melder sig til tingene på nettet. Heldigvis har vi gode muligheder her i Rødovre, som jeg vil gøre mit til, at vi udnytter bedst muligt,” understreger Rene Christiansen, der gerne tager imod idéer fra de mange medlemmer.