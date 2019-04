Mindeord for Ole Carlsen

Ole Carlsen er gået bort. Ole var i 2015 nomineret til prisen som 'Årets Ildsjæl' i Rødovre Kommune for sin indsats i netop Club Activ. Foto: Brian Poulsen

mindeord Club Activs tidligere formand Ole Carlsen er efter længere tids sygdom afgået ved døden Han blev 82 år.

Af Grethe Kujack

Ole var i 15 år en fremragende og aktiv formand for Club Activ, hvor han arrangerede Museumsbesøg med efterfølgende frokost på gode caféer og restauranter. Vores skov-

ture med dels besøg i spændende kirker, efterfulgt af gode oplevelser diverse steder som Sporvognsmuseet – Gavnø, Willumsens Museum, Birkegårdens Haver og mange andre steder i årenes løb, en god frokost på en spændende kro afsluttet med den traditionelle store is, har skabt megen glæde hos vore medlemmer.

Han holdt liv i gamle traditioner med tøndeslagning til fastelavn, påskefrokost Mortensmenu dag, hvor vi laver juledekorationer og får gløgg og æbleskiver, Julefrokost og Nytårsgalla.

Ole forstod at finde de bedste steder til et besøg og han havde altid selv været der først, så han stod inde for, at det var en god oplevelse.

Vi medlemmer i Club Activs vil savne ham ved vore møder og ved vore bankospil.

Æret være hans minde,