Mand stukket ned ved Rødovre Station

En politipatrulje spottede fredag aften ved 22.45-tiden en stærkt tilredt mand ved Rødovre Station. Manden var i kritisk tilstand efter flere knivstik og blev bragt til Rigshospitalets Traumecenter.

politi En politipatrulje spottede fredag aften ved 22.45-tiden en stærkt tilredt mand ved Rødovre Station. Manden var i kritisk tilstand efter flere knivstik og blev bragt til Rigshospitalets Traumecenter. Lørdag morgen meldes han uden for livsfare. To personer er anholdt i sagen.

Af Christian Valsted

To personer er anholdt efter en episode, hvor en politipatrulje helt tilfældigt opdagede en blødende mand på gaden sent fredag aften i et område meget tæt ved Rødovre Station. Da betjentene standsede for at tilse manden, opdagede de, at han var blevet stukket med en kniv. Der opholdte sig to personer tæt på den tilskadekomne og de blev begge anholdt.

”De vil blive fremstillet i Retten i Glostrup klokken 11. Formentlig bag lukkede døre,” oplyser vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, Peter Grønbæk, der ikke kan fortælle mere om de to personer og deres relation til offeret.

Han oplyser samtidig, at den knivramte mand skulle være uden for livsfare.