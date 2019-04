Kom med Lokal Nyt i Tivoli

Nu kan du vinde biletter til Tivoli, der står klar med masser af nye mad- og forlystelsesoplevelser. Foto: Presse

konkurrence Alting ligner sig selv og alligevel er der så meget nyt, når Tivoli skifter ud i forlystelserne i løbet af sommeren. Den slags koster hundreder af millioner kroner, men for 10 personer bliver turen gratis.

Af André Bentsen

Fakta Vind 2 billetter inklusiv turpas til tivoli.

Skriv dagens kodeord til 31 12 26 10 i en SMS sammen med dit navn.

Fredagens kodeord er: Skærsilden.

Der er gode nyheder til alle forlystelsesentusiaster, når Tivoli i 2019 investerer millioner af kroner i forlystelsesnyheder, men der er endnu bedre nyheder til læsere af Rødovre Lokal Nyt, der kan komme gratis i den gamle have.

Tivoli investerer alene i år for cirka 100 millioner kroner i forlystelserne, når ældre forlystelser erstattes med nye. Der kommer blandt andet antennefri Radiobiler og rutsjebanen Odinexpressen erstattes efter 30 millioner gæsteture af Mælkevejen. Børnerutsjebanen Karavanen udskiftes, så turen blandt andet bliver længere og 3-i-1-forlystelsen Fatamorgana bliver markant vildere. Alt det og meget mere får fire gange to personer nu mulighed for at opleve, når vi trækker lod om entré-billetter og turpas til Danmarks sjoveste omgang tidsfordriv.

Billetter til forestilling

Vi trækker også lod om to billletter til forestillingen Divaer Glas den 15. august på Tivolis 176 års fødselsdag, hvor aftenen afsluttes med tju-bang-fyrværkeri.

Det eneste du skal gøre for at deltage, er at finde dagens kodeord i faktakassen til denne historie på vores hjemmeside rnn.dk og sende det i en SMS til 31 12 26 10 sammen med dit navn. Tivoli har i de seneste fem år investeret cirka 200 millioner kroner i specialdesignede forlystelsesområder, som skal bidrage til at sætte Tivoli på det internationale landkort samt tiltrække flere danskere og udenlandske turister.

”Vi har gennem de seneste fem år investeret cirka 200 millioner kroner og i 2019 investerer vi cirka 100 millioner kroner i udskiftninger af forlystelser i Tivoli. Det er vigtigt for os at være på forkant med udviklingen og leve op til gæsternes forventninger om, at de hos os får unikke oplevelser, samtidig med, at vi holder fast i de bedste traditioner. Det koster mange penge, men vi er parate til at investere,” siger Tivolis finans-

direktør, Andreas Morthorst.