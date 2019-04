Kastanjen måtte lade livet

Det flotte kastanjetræ på Rødovregaard er blevet fældet. Af sikkerhedsmæssige årsager turde Rødovre Kommune ikke længere have det stående på gårdspladsen. Billedet er fra træets velmagtsdage i 2012. Foto: Heerup Museum

alting har en ende Det har skabt liv på gårdspladsen i årtier, men råd og en mølsygdom har nu resulteret i, at det gamle kastanjetræ er reduceret til en træstub på Rødovregaard.

Af Christian Valsted

Det har været en del af sjælen på Rødovregaard fra tidernes morgen, men nu er det væk. Det store kastanjetræ på gårdspladsen har længe skrantet og i år turde Rødovre Kommune ikke at lade træet stå længere. For 14 dage siden blev det fældet.

”Vi har holdt øje med træet de sidste 10 år og i år konkluderede vi, at den ikke gik mere. Træet var hult, der var råd i hele den ene side og hvis det væltede kunne det slå folk ihjel,” fortæller landskabsarkitekt Pia Hertz fra Rødovre Kommune om beslutningen om at fælde det historiske træ.

”Det gør naturligvis ondt og det er også derfor, vi har gjort alt, hvad vi kunne for at bevare det, men der var desværre ikke andet at gøre end at fælde det,”

siger Pia Hertz.

Nyt træ på vej

I de kommende måneder vil træstubben bliver stående på gårdspladsen, men til efteråret skal den fjernes helt for at gøre plads til et nyt træ. Roden skal op og brostensbelægningen skal reetableres. Det gamle træ stod nærmest klods op af indgangen til Heerup Museum og det er vores plan, at det nye træ skal plantes længere væk fra indgangspartiet, men det er endnu ikke besluttet,” siger Pia Hertz, der heller ikke ved, hvilket træ der skal erstatte det gamle, men det bliver højest sandsynligt ikke et nyt kastanjetræ, ifølge Hertz.

”Vi har aftalt med Rødovregaard, vi planter et nyt træ til efteråret. Kastanjen er ramt af en mølsygdom, der gør, at det mister bladene og svækkes hurtigt. Derfor bliver det nok ikke et nyt kastanjetræ.”