Jonas Schwarz vandt på hjemmebane

Talentfulde Jonas Schwarz vandt en K1-turnering på hjemmebanen i Rødovre. Foto: Brian Poulsen / arkiv

tennis Rødovre Tennisklub var vært for en K1-turnering i indendørs tennis og den 19-årige Jonas Schwarz vandt på hjemmebanen.

Af Peter Fugl Jensen

Som noget nyt har Rødovre Tennisklub været vært for en K1-turnering, som er det højeste single-niveau i dansk tennis efter DM. Det betyder, at turneringen er for nogle af landets bedste tennisspillere, så niveauet var højt på Rødovre Parkvej i weekenden.

Men Rødovres egen Jonas Schwarz forærede ikke noget væk trods værtskabet, da han spillede sig i finalen, som han vandt 6:4, 7:5 over William Gormsen fra KB. Den jævnbyrdige match strakte sig over 90 minutter.

”Cheftræner Marcin Gosiniecki ramte vist plet, da han kaldte kampen en ’Roller Coaster’. Snart var Jonas… snart William ovenpå. Men når Jonas´ spil kørte bedst, var der 10 % mere fart over spillet end modstanderens. Udfordringen var at holde dampen oppe hele tiden,” fortæller formand Poul Lundberg Andreasen, der fortsætter om Schwarz finalemodstander:

”Til daglig spiller 18-årige William på KB´s 2. hold, er 1. reserve til elitedivisionsholdet, hvor han spillede to kampe i den forløbne sæson. Han får Team Danmark-støtte i forbindelse med, at han går på idrætslinjen på Falkonér Gymnasium. Men dejligt for hjemmepublikummet, at Rødovre Tennis fik sin finaledeltager som vinder,” slutter tennisformanden.