Jonas Schwarz top 8 spiller i Danmark

Den 19-årige Jonas Schwarz er top 8 spiller i dansk herretennis indendørs. Foto: Brian Poulsen / arkiv

tennis Rødovres talentfulde tennisspiller for herrer, Jonas Schwarz, var med blandt de 16 bedste herrespillere til DM i indendørs tennis, hvor han nåede kvartfinalerne.

Af Peter Fugl Jensen

Hillerød lagde baner til DM i indendørs tennis i weekenden, hvor landets 16 bedste tennisherrer mødtes. Rødovre var repræsenteret med den talentfulde Jonas Schwarz og han vandt 16-dels finalen over Joen Moth-Poulsen fra TK Ryvang med 2-0.

I kvartfinalen var modstanderen Igor Tonyiakov, som er spillende russisk træner fra Sønderborg Tennisklub. I Danmark må man gerne deltage til DM, hvis man har været bosiddende i landet i mere end to år.

”Det var en lige kamp, som Jonas tabte 4:6, 2:6, hvor nogle kritiske bolde afgjorde forløbet,” siger Einar Schwarz, far og træner til Jonas. Han fortsætter:

”Der var et par gode chancer for at vende kampen, men de blev ikke udnyttet. Rødovrespilleren var forståeligt skuffet, men det er flot at være blandt de otte bedste seniorer i Danmark indendørs tennis.”

Den russiske banemand blev i øvrigt besejret af den talentfulde og blot 15-årig Holger Vitus Nødskov Rune fra HIK, der senere blev den yngste Danmarksmester nogensinde. Han er også blevet udråbt til et af de største talenter i dansk herretennis i mange år.