Indbrudstyve jagtet i bil mod kørselsretning

Jan vil gerne give 5000 kroner i dusør til den, der hjælper politiet med at fange de to gerningsmænd, der er til livsfare for sig selv og andre.

Jan vil gerne give 5000 kroner i dusør til den, der hjælper politiet med at fange de to gerningsmænd, der er til livsfare for sig selv og andre. Foto: Brian Poulsen

Indbrud For anden weekend i træk brød to ukendte gerningsmænd ind hos BMI på Jyllingevej og har nu smadret for næsten 100.000 kroner. I lørdags forsøgte en tredje mand at jagte indbrudstyvene i bil mod kørselsretningen på Jyllingevej og helt op på fortovet.

Af André Bentsen

To weekender i træk har unge mænd sneget sig ind hos BMI på Jyllingevej og leget ræs i de store industrimaskiner. Det har ført til skader på køretøjer og bygninger for næsten 100.000 kroner.

Første gang stod både politi og ansatte uden afgørende spor at gå efter, men anden gang så vidner fra boligkomplekset bag BMI to unge mænd på cirka 17 år bruge en stige til at få adgang hen over hegnet til den store virksomhed

Annonce

”Vidner siger, at det var to unge mænd, der ikke lignede danskere, som stjal en stige og så klatrede over hegnet. Inde hos os har de så fået taget masker på og kører rundt på en stor batterimaskine, som de slet ikke kan styre og den forvolder store skader,” forklarer indehaveren Jan Bjørklund.

Pludselig sker der dog noget uventet. De to drenge bliver skræmt til at flygte og da de når ud på Jyllingevej bliver de forfulgt imod kørselsretningen af sort Golf, der ud over at jage dem væk i retning af Rødovrevej på et tidspunkt er helt oppe og køre på fortovet.

”Det er helt vildt og vi har hørt, at ingen i området kender til, hvem der kan have kørt i bilen,” fortæller Jan, der til gengæld har videregivet informationer til politiet fra et vidne, der så en af gerningsmændene gå tilbage mod tankstationen i krydset.

”Der er også en familie, der ser dem komme løbende og deres beskrivelse har vi også givet til politiet, som har sagt, at de nu vil se på overvågningen fra tankstationen,” siger Jan Bjørklund.

Giver 5000 kroner for at få dem fanget

Han vil nu udlove en dusør på 5000 kroner til den person, der kan komme med direkte oplysninger, som kan føre til anholdelser, der stopper hærværket.

”Det er ikke så meget pengene. Men nogle af de ting, de har rodet ved er livsfarlige, både for dem selv og andre, så det bliver nødt til at stoppe lige nu,” siger Jan Bjørklund, der anbefaler vidner at ringe til Københavns Vestegns Politi på telefonnummer 114.