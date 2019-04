Idrætspriserne skal uddeles

Sidste år blev Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen fra Islev Taekwondo Klub kåret til Årets Idrætsudøver i Rødovre Foto: Brian Poulsen

IDRÆTSPRISER De traditionsrige og ærefulde idrætspriser, Årets Idrætsleder og Årets Idrætsudøver, skal igen i år uddeles. Årets idrætstalent og Årets unge idrætsleder skal naturligvis også uddeles.

Af Peter Fugl Jensen

Der bliver to fester og dermed også to prisuddelinger, når FIR og Rødovre Lokal Nyt, i samarbejde med Rødovre Kommune, hylder idrætslivet i Rødovre.

Den første fest bliver en hyldest til Rødovres mange dygtige ungdomsatleter, som afholdes torsdag den 20. juni i Kulturhuset Viften.

I den forbindelse uddeles der to priser af Rødovre Lokal Nyt og FIR.

Årets Idrætstalent samt Årets Unge Idrætsleder.

Kravet er, at de var under 18 år, da de gjorde sig fortjent til prisen.

For tredje år hylder vi også en ung idrætsleder, som skal være under 18 år for at blive indstillet.

“Det skyldes, at der faktisk er en del idrætsledere i Rødovre under 18 år, som gør det rigtig godt, men der er ikke fokus på dem. Derfor har vi valgt at indføre en pris også til de unge idrætsledere, som er fremtiden for foreningslivet i kommunen,” siger FIRs formand Poul Lundberg Andreasen.

Desværre var der kun få indstillinger sidste år, de blev alle leveret af Rødovre Håndboldklub.

Sidste år vandt ishockey-talentet Phillip Louis Schultz prisen som Årets Idrætstalent i Rødovre 2018. Han blev nomineret til prisen sammen med ROGs Micropiger i Teamgym samt Sofie Vindberg Nielsen fra Rødovre Tennisklub. To som sagtens kan komme i betragtning igen i år.

Vi mangler din hjælp

Men der bør være mange flere talenter rundt omkring i Rødovre, som FIR eller os på avisen endnu ikke har hørt om eller har glemt i skyndingen.

RSIK ‘vælter’ nærmest i talentfulde spillere, RH gør det stærkt især på pigesiden. Har de et oplagt talent eller måske et hold?

Taekwondo, både Hwarang og Islev, har flere udøvere på højt niveau. Har de en, som har skilt sig ekstraordinært ud?

Eller er der en mindre idrætsgren, hvor et oplagt talent gør det utrolig godt og som, i første omgang, bør nomineres?

De traditionelle idrætspriser siden 1965

Siden 1965 er priserne Årets Idrætsleder i Rødovre samt Årets Idrætsudøver i Rødovre blevet uddelt.

De traditionsrige priser skal naturligvis uddeles igen i år og det sker under foreningslederfesten for voksne i Rødovrehallen lørdag den 22. juni.

Sidste år blev Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen fra Islev Taekwondo Klub kåret til Årets Idrætsudøver i Rødovre, mens ROGs unge og succesfulde formand Tine Høeg Madsen blev kåret til Årets Idrætsleder i Rødovre.

Der er heldigvis tradition for, at vi modtager mange indstillinger til Årets Idrætsleder, mens det er svingende, når det gælder Årets Idrætsudøver.

Også her skal vi bruge hjælp fra jer klubmedlemmer, bestyrelser og idrætsinteresserede i kommunerne, for dommerpanelet tager kun udgangspunkt i de personer/hold, som er blevet indstillet.