Hvem er årets virksomhed i Rødovre

Sidste års vinder, AB Clausen, og ikke mindst direktør, Ammar, var stolte over prisen.

Erhverv Kender du en virksomhed med markant vækst i omsætning eller medarbejdere? En virksomhed, der har gjort en indsats for miljøet eller socialt udsatte eller som har været nyskabende lokalt? Så kender du måske årets virksomhed.

Af André Bentsen

Vindere af Rødovre erhvervspris 2015 Combi Byg A/S

2016 HSR Tømrer- og partner A/S

2017 Rødovre Lokal Nyt

2018 AB Clausen A/S

Èn gang om året uddeles Rødovre Erhvervspris til en virksomhed, der er lidt ud over det sædvanlige. Det kan være på grund af den arkitektoniske fremtræden eller en banebrydende måde at tænke teknologi eller ledelse, men det kan også være på grund af alle mulige andre ting.

Èn ting er sikkert. Titlen er en ærefulde titel, som virksomheden kan bruge udadtil i et helt år.

Annonce

Vi ved det på Rødovre Lokal Nyt, for aldrig har vi fået så meget ros fra lokale virksomheder, som da vi vandt prisen i 2017.

Nu er tiden dog kommet til, at du kan indstille en virksomhed – gerne din egen – til Rødovre Erhvervspris 2019. Du skal sende en ansøgning, hvor du beskriver virksomheden og hvorfor netop den gør sig fortjent til at vinde.

”Der er mange dygtige virksomheder i Rødovre, så det er en stor ære at vinde erhvervsprisen. Prisen understreger det gode og tætte samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og kommunen. Det er vigtigt, at der er gode forhold for virksomhederne, så vi har mange lokale arbejdspladser. Mange virksomheder engagerer sig også i lokalsamfundet, og det er selvfølgelig ekstra prisværdigt,” siger Rødovres borgmester Erik Nielsen (S).

Kun det seneste år tæller

Vinderen af Erhvervsprisen 2019 bliver fundet ud fra en vurdering af de konkrete virksomhedsinitiativer, hvor fokus kan variere fra år til år. Prisen uddeles på baggrund af indsatsen i det senest afsluttede regnskabsår.

”Jeg vil opfordre alle de virksomheder, der har udmærket sig, til at komme på banen. Der er mange virksomheder, der fortjener at blive hædret for det, de laver”, siger formanden for Rødovre Erhvervsforening Carsten Corinth.

Han forklarer, at der kan være fokus på forskellige emner, som eksempelvis en markant vækst i omsætning, indtjening eller medarbejdere. En særlig indsats for inklusion af socialt udsatte grupper eller at virksomheden er nyskabende, i forhold til eksempelvis teknologi eller ledelse, gør en særlig miljømæssig indsats, en særlig indsats med hensyn til virksomhedens arkitektoniske fremtræden eller en særlig indsats for lokalområdet, som eksempelvis støtte til lokale foreninger o.l.

Indstillingen til prisen skal indsendes digitalt til gitte.junker.andersen@rk.dk mrk. ”Erhvervspris 2019” senest den 14. maj.

Alle virksomheder bosiddende i Rødovre Kommune kan komme i betragtning, forudsat virksomheden ikke har gæld til det offentlige.