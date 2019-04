Hornmusik og gode tilbud

Så åbnede Netto på Tårnvej endelig igen.

Af André Bentsen

Der var stort fremmøde og livlig musik, da Netto på Tårnvej efter lang tids ventetid slog dørene op til en ny moderne butik torsdag morgen. Fritidsfotografen, Rene Edmund, der til daglig arbejder på Radio Rødovre blev overrasket over det store fremmøde. ”Der var virkelig mange. Måske ikke så mange, som da Føtex åbnede, hvor de måtte tage dem ind i hold, men der var hornmusik og en del mennesker, der skulle ind og have gode tilbud og se den nye butik,” siger Rene Edmund, der lige var i nabolaget.

”Jeg skulle alligevel forbi Foreningshuset, og jeg har altid mit kamera med mig i tilfælde af, at der sker noget sjovt, man kan fotografere. Jeg kunne godt tænke mig at blive fotograf og så må man jo slå til, når man ser noget sjovt,” siger Rene Edmund.