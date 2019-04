Gentofte sejrede i Espelunden

Jan Veideksen og Mathias Hagensen fra RPK vandt deres pulje, men det var ikke nok til en samlet sejr. Foto: Privat

petanque 56 doubler kæmpede om at vinde Landsdelsmesterskab for klubhold i DGI Storkøbenhavn. Selvom et rødovrepar vandt deres pulje, så var Gentofte for stærke i længden.

Af Peter Fugl Jensen

”Hvilken fantastisk petanquedag i Espelunden,” starter en glad formand for Rødovre Petanque Klub, Svend Terney. Han refererer til i søndags, hvor solen strålede over de 112 personer, som skulle kæmpe om at vinde Landsdelsmesterskab for klubhold i DGI Storkøbenhavn.

”Vi var værter og lagde derfor baner til mesterskaberne, samt sørgede for gode forhold til stævnelederen og spillerne, som var fordelt på ni klubber, der mindst mødte op med fire doubler,” siger Terney. Han fortsætter:

”Der blev spillet fem runder i puljer og der blev, efter syv timers lange dyster, overrakt præmier til puljevinderne samt andenpladsen. Der var meget tæt kamp om placeringer og efter sammentælling af vundne kampe, samt i nogle tilfælde scoren i indbyrdes kampe, fandt vi vinderklubben og det blev Gentofte Petanque Club.”

”Vi havde et puljevinderpar, som var Jan Veideksen og Mathias Hagensen, mens Hanne Hansen og Rie Sørensen fik en andenplads i deres pulje. Ellers glædede vi også over, at mange kiggede forbi og fandt interesse for spillet,” siger formand Svend Terney, der opfordrer interesserede i at komme forbi klubben på Jyllingevej 128 tirsdag og torsdag fra kokken 18.

”Vi låner gerne kugler ud de første par gange,” tilføjer han.

Rødovrespillerne Hanne Hansen og Rie Sørensen blev nummer to i deres pulje.