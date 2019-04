Gamle rådhustræer får nyt liv i centeret

De havde sved på panden, eleverne, da Rødovre Lokal Nyt besøgte dem, mens de lagde sidste hånd på de mange møbler, der nu er udstillet i Rødovre Centrum. Foto: Brian Poulsen

ungt håndværk De gamle lindetræer, der måtte lade livet for at skabe plads til den nye strømlinede rådhusplads, har været i hænderne på sned- kereleverne fra Next og udstilles nu i Rødovre Centrum.

Af André Bentsen

Rødovre Centrum har indgået et samarbejde med Next Uddannelse på Tæbyvej, hvor snedkerafdelingen hvert år præsenterer nye ’Skud på Stammen’, der dækker over et samarbejde mellem elever og designere om at udarbejde spændende møbler fra gamle træer.

Denne gang er det træerne på rådhuspladsen, der har lagt lindetræ til møbler, som skulle tage udgangspunkt i ’Barndommens Land’.

”Det blev der en masse fantastiske møbler ud af, som vi har fået lov til at udstille. I alt 13 spændende og nytænkende møbler, som vises i perioden den 8. marts til og med den 20. april rundt omkring i centret,” fortæller Louise Dühring, der er eventkoordinator i Rødovre Centrum.

Nyt dansk design

I starten af nullerne startede en gruppe danske designere projektet ’Planken ud’. Det gik ud på, at en designer og en møbelsnedker hver fik en planke og at de, ud af denne, skulle skabe et nyt møbel. Dette projekt udviklede sig til mere og er blevet til det, som i dag kaldes Skud på Stammen.

Skud på Stammen er eksemplet på, at godt design skabes i spændingsfeltet mellem den dygtige formgiver og den talentfulde håndværker – lige fra idé til produktudvikling over til fremstilling. NEXT Uddannelse København er stolt af projektet, da det støtter op om en seriøs talentudvikling og styrker elevens kreativitet i form af egen skabertrang.

Annonce

Barndommens Land

I 2018 fik eleverne, som Rødovre Lokal Nyt besøgte i de sidste stressende dage, en udfordring om at søge tilbage til erindringen om det, der var. Altså møbler fra de gode gamle dage, eller i hvert fald designernes og elevernes minder om noget godt fra en tid, der var.

Arne Jacobsens træer

I 1956 opførte man i Rødovre et rådhus, tegnet af Arne Jacobsen. Rundt om rådhuset udformede Arne

Jacobsen, i samarbejde med Eigil Kiær et haveanlæg, hvor det bærende element var en række stynede lindetræer, der skulle udformes, så de stod med en kubisk udformet krone.

Disse træer blev fældet i 2016 og Rødovre Centrum donerede nye træer til rådhuset som en gave.

Herefter fik Next Uddannelse – snedkerafdelingen alt lindetræ mod, at vi skar det op og brugte træet til at fremstille møbler til et Skud på Stammen.

Og det er så blevet i år, vi bruger Arnes træer som fælles materiale.

Lind er et af skovens originale træer og har været i den danske fauna i 9500 år – Lind bliver nu primært brugt til parktræ og til at danne alléer af. Træet har ikke længere en kommerciel interesse og dyrkes derfor ikke som træsort i det intensive skovbrug.

Træet er let, med et lyst let gulligt skær, der er nemt at pudse og bejdse. Træet skal holdes tørt, da det er meget modtageligt for svamp og råd. Træet har ikke særlig stor styrke.

Udstillingen i RC

De 13 spændende møbler bliver udstillet fire steder i centret: På 1. sal ved Baby

Loungen samt iscaféen Snowflake med møblerne: Ostebordet, Mit sted og Gemmested. I stuen ved Føtex i Krystallen med møblerne: Søvnløs, Lammelæn og Habibi.

I stuen ved Min Blomst og Imerco Home i Kolonnaden med møblerne: Stumtjener, Barndommens Land (bænken), Eventyr og Slagbænke. I stuen ved rulletrappen og Neye med møblerne: Moen, I Barndommens Land og Gyngestol.

Møblerne er udstillet i perioden den 8. marts til og med den 20. april.

Ved hvert møbel kan læses om designerne og snedkerne.