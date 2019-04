Fremtidsdrømme der er guld værd

Sådan ser smykket ud. De fem smykker er sponsoreret af byBiehl og har en værdi af 750 kroner. Foto: Presse

konkurrence Maj er den helt store konfirmationsmåned og som ung konfirmand kan du blive klædt flot på med et smykke fra byBiehl. Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen er, at dele dine drømme for fremtiden med læserne.

Af Christian Valsted

Fakta Konkurrence

Alle kommende konfirmander kan deltage i konkurrencen.

Alt du skal gøre er, at sende et skriv på minimum 100 ord med dine drømme for fremtiden.

Teksten skal sendes på mail til christian@rnn.dk senest søndag den 28. april.

Vi bringer de bedste drømme i avisen ugen efter.

Konfirmander får ofte at vide, at de nu ’træder ind i de voksnes rækker’. Vendingen har ikke samme betydning som tidligere, men selvom overgangen fra barnelivet til voksenlivet ikke sker med et fingerknips, er konfirmationen immervæk en markering af, at man som ungt menneske nu går en fremtid i møde,

der byder på en masse valg, der i første omgang handler om uddannelse og studieretning. Fremtiden begynder så småt at forme sig og drømmene om, hvad der venter i det voksne liv er måske også så småt begyndt at spire.

Men hvad drømmer de kommende konfirmander egentlig om? En grønnere verden, et liv i overhalingsbanen eller noget så klassisk som villa, vovse og Volvo. Vi vil meget gerne høre de unge konfirmanders drømme for fremtiden, så i samarbejde med smykkebutikken Aveny i Rødovre Centrum, kan fem kommende konfirmander derfor vinde et smykke fra byBiehl, hvis de deler deres tanker og drømme for fremtiden.

Smykket fra byBiehl hedder ’Unlock’ og forestiller en forgyldt nøgle, hvor selve nøglehovedet er en globus.

”Det er en nøgle ud til livet og ud til verden. En nøgle til succes og en nøgle, der kan vise, hvilken vej man skal gå som ungt menneske,” fortæller Tina Giese, der er daglig leder i Aveny.

Hun mener, at et smykke samtidig er prikken over i’et på den store dag.

”Pigerne får ordnet hår samt negle og en smuk halskæde giver lige det sidste. Man kan måske ligefrem kalde konfirmationen for en slags mini-bryllup. Derfor skal alt være perfekt,” mener Tina Giese.

De fem smykker er sponsoreret af byBiehl og har en værdi af 750 kroner. Alle konfirmander, der skal konfirmeres i år, kan deltage i konkurrencen og til drengene trækkes der lod om læderarmbånd fra Hilfiger og sportstasker fra Hugo Boss.