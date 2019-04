Flyv en tur i cirkus med Lokal Nyt HØJT AT FLYVE: Vi trækker lod om fire billetter til 1. plads og 8x2 billetter til 2. plads. Det eneste du skal gøre for at deltage i lodtrækningen er at skrive på Facebook, hvem du gerne vil have med i cirkus, så trækker vi lod blandt alle deltagere onsdag den 17. april. Foto: Presse

HØJT AT FLYVE: Vi trækker lod om fire billetter til 1. plads og 8x2 billetter til 2. plads. Det eneste du skal gøre for at deltage i lodtrækningen er at skrive på Facebook, hvem du gerne vil have med i cirkus, så trækker vi lod blandt alle deltagere onsdag den 17. april. Foto: Presse

Cirkuskonkurrence Du kan godt vænne dig til lugten af popcorn og savsmuld, hvis du bliver en af de 12 personer, der kan komme med Lokal Nyt ind og se cirkus på rådhus-plænen.

Af André Bentsen