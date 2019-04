Er der en voksen tilstede

DEMO: Forældre og børn gør sig i disse dage klar til at demonstrere mod det store pres i daginstitutionerne. På lørdag mødes de foran rådhuset for at tale deres sag. Foto: Privat

DEMO: Forældre og børn gør sig i disse dage klar til at demonstrere mod det store pres i daginstitutionerne. På lørdag mødes de foran rådhuset for at tale deres sag. Foto: Privat

Politik Forældre i Rødovre bakker nu op om den landsdækkende kampagne for minimumsnormeringer i daginstitutionerne og har arrangeret en stor demonstration på lørdag klokken 10 foran rådhuset.

Af André Bentsen

Det er ikke kun ungerne, der løber hurtigt i børnehaverne. Det gør pædagogerne også ifølge flere af Rødovres forældre, der har taget initiativ til en demonstration for minimumsnormeringer.

”Jeg oplever at der er kommet flere børn i Institutionerne i Rødovre og de voksne løber rigtig stærkt. Fra min datter Emma på 10 år gik i børnehave til nu, hvor vi har Emil på fire år i børnehave, er der klart kommet mere pres på. De er simpelthen flere børn til det samme antal voksne,” fortæller Stine Toft Bossen, der er en af flere forældre bag demonstrationen.

Annonce

”Derudover oplever jeg i mit job som skolelærer, at vi ofte har børn med angst, stress og skolevægring. Jeg er overbevist om at dette starter allerede i de tidlige år og eskalerer over tid. Dette oplevede jeg ikke de første år da jeg startede som skolelærer for 12 år siden. Udviklingen går klart den forkerte vej. Skolerne ser virkelig konsekvensen af at børnehaverne og vuggestuerne ikke har tid til at arbejde intensivt med sprogudvikling og social træning omkring de børn der har allermest behov for dette,” tilføjer hun.

Sammen med andre forældre har Stine brainstormet på nettet om, hvordan man skal lave en god markering af ønsket om bedre forhold i institutionerne. Og her er snakken entydigt, at det ikke koster ekstra penge at have ekstra voksne.

”Det bliver dyrere på den lange bane og de menneskelige konsekvenser er det mest hjerteskærende. Da det jo netop rammer de børn der har allermest brug for pædagogisk vejledning og støtte. Det må også være enormt frustrerende for pædagogerne at de ikke har den fornødne tid. Derfor opfordrer jeg alle til at møde op til demonstrationen på lørdag kl. 10 foran rådhuset,” siger Stine Toft Bossen.

Fortjener opbakning

Arrangørerne håber, at mange vil tage deres børn med, så de kan lære om ytringsfrihed og blive demokratisk dannede borgere i fremtiden.

”Det er vigtigt at stå sammen og råbe højt, når noget ikke er acceptabelt i vores samfund. Vores børn er det vigtigste for os alle og er samfundets fremtid,” siger de.

Demonstrationen i Rødovre, hvor der ifølge arrangørerne vil være masser af aktiviteter for børnefamilierne, varer fra kl. 10 til 11.30 foran Rødovre rådhus, og derefter går dem der har lyst samlet mod Rødovre Station, for at tage toget ind til den store demo i København foran Christiansborg.

Politisk er sagen om minimumsnormeringer i institutionerne lidt af en hvepseredde, men SFs, Kenneth Rasmussen, der selv arbejder som pædagog, er ikke i tvivl om, at initiativet fortjener opbakning.

”Vi oplever i SF samme problem med for få voksne i daginstitutionerne. Det er fantastisk at reaktionen kommer rullende over hele landet fra forældre og bedsteforældre. Man kan selvfølgelig kun bakke op om dette oprør og vise at nu må de sku vågne op inde på borgen. Jeg vil selvfølgelig bakke op både her i Rødovre og inde foran Christiansborg. Jeg kan kun opfordre alle der kan til at møde op til demonstrationen,” siger Kenneth Rasmussen.