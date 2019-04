Efter 20 års ventetid – nu udskiftes glat trappe på byggelegeplads

Det er trappen her, der endelig bliver renoveret. Foto: Brian Poulsen

farlig trappe Kommunalbestyrelsen har i årets budget afsat penge til at få udskiftet en svelletrappe på Rønneholm Byggelegeplads, der tidligere har været skyld i faldulykker. Det glæder institutionsleder Lotte Ravn, der har ventet på renoveringen i 20 år.

Af Christian Valsted

En gammel trappe, der er bygget af gamle jernbane-sveller fra en svunden DSB-tid, har i årtier bekymret Lotte Ravn, der er institutionsleder på Rønneholm Byggelegeplads. Jorden omkring svelletrappen kan være forurenet med tjæreolie, men den mulige forurening er ikke den eneste bekymring. Trappen bliver nemlig glat i regnvejr og har været skyld i flere faldulykker gennem tiden.

Derfor er Lotte Ravn glad for, at Rødovre Kommune langt om længe har valgt at afsætte økonomi til at få trappen renoveret.

”Vi har, af flere omgange, gjort kommunen opmærksom på, at trappen ikke var egnet til at gå på. Faktisk har det været et problem de sidste 20 år og derfor er vi naturligvis rigtig glade for, at der sker noget nu,” siger Lotte Ravn, inden hun oplyser, at institutionen selv har taget deres forholdsregler og monteret spændebånd på trappen for at gøre den mere skridsikker.

”I sidste ende har jeg ansvaret over for min personalegruppe, børnene og forældrene. Derfor er det også en lettelse, at trappen nu bliver renoveret,” siger Lotte Ravn om trappen, der er den primære adgangsvej til institutionen og derfor benyttes af både børn, forældre og personalet.

Flere behov end penge

I Rødovre Kommune er formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), udmærket klar over, at svelletrappen på Rønneholm Byggelegeplads potentielt er til fare, men han mener ikke, at kommunen har handlet uansvarligt ved først at renovere trappen i år.

”Vi har hyppige eftersyn af kommunens institutioner og vi havde reageret, hvis vi havde vurderet, trappen var farlig. Vi kigger altid på, hvor behovet er størst, men det er desværre også sådan, at der er betydeligt større behov, end der er penge,” siger formanden, der ligesom Lotte Ravn glæder sig over, at trappen nu bliver renoveret.

”Der er ingen tvivl om, at det bliver en forbedring,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Der er afsat 750.000 kroner til renoveringen af trappen. Penge der blandt andet skal bruges på at bortskaffe de gamle sveller, der er miljøaffald og til etableringen af den nye trappe, der foreslås etableret i betonelementer, som er holdbare og mere skridsikre.

Det forventes, at arbejdet går i gang i juni måned og at de nye trapper kan tages i brug i juli måned i år.