Dom til vanvidsbilist

Den 41-årige dømte mand kørte blandt andet mod færdselsretningen og flere personer måtte springe for livet, da han tilbage i januar måned forsøgte at stikke af fra politiet på flere villaveje. Foto: Mathias Øgendal

politi En 41-årig mand er blevet idømt ét år og tre måneders fængsel for hasarderet kørsel, der bragte andres liv i fare og endte i Harrestrup Å.

Af Christian Valsted

Da en politipatrulje mandag den 28. januar fik øje på en ældre VW Golf på Ejbyvej, og rutinemæssigt slog bilen op i systemet, blev det startskuddet til en hidsig biljagt gennem Rødovres gader, hvor flere personer måtte springe for livet.

Bilen var meldt stjålet og da politiet gav tegn til bilisten om at standse, valgte den 41-årige mand bag rettet i stedet at speede op. Politiet eftersatte og måtte køre 110 km/t på Tårnvej for at følge med den røde Golf. Biljagten fortsatte af Rødager Allé, Veronikavej og Roskildevej, inden den 41-årige bilist til sidst kørte gennem et hegn og landede pladask i Harrestrup Å, hvor han blev anholdt. Der er nu faldet dom i sagen og bilisten han se frem til ét år og tre måneder bag tremmer for at have bragt andres liv eller førlighed i fare, for narko-kørsel og tyveri af bilen.

”Der er tale om, at man igennem et længere kørselsforløb, har kørt fuldstændigt vanvittigt, og man har udsat flere personer for en alvorlig fare og overtrådt et hav af bestemmelser i færdselsloven. Dét, sammenholdt med at man tidligere er straffet for noget helt ligeartet, gør, at vi er oppe i det her strafniveau. Jeg er tilfreds med, at retten har været enig med mig i, at der tale om en helt uacceptabel adfærd, og at tiltalte skulle idømmes en lang ubetinget frihedsstraf,” udtaler anklagerfuldmægtig Søren Yde Halse fra Københavns Vestegnens Politi.