Den store uddannelse

Alex Haunstoft nær sit hjem i Greve, men alligevel føler han sig som rødovredreng. "Langt ind i hjertet," som han siger. Foto: Red.

ishockey Den 16-årige RSIK’er Alex Haunstoft skifter de trygge rammer i Rødovre Skøjte Arena ud med den amerikanske skole Shattuck-St. Mary’s i staten Minnesota, hvor han vil jagte ishockeydrømme og en god uddannelse.

Af Peter Fugl Jensen

Man kommer ikke lige ind på Shattuck-St. Mary’s, der er Sidney Crosbys tidligere skole, hvor den canadiske ishockeystjerne satte adskillige rekorder blandt andet 162 point i en sæson og blev amerikansk mester med skolens ’prep’ hold, der er det højest niveau.

”Der er fire hold på fire niveauer. Min målsætning er at komme på skolens prep-team,” siger Alex Haunstoft, der, sammen med 84 af de andre ishockeyelever, skal igennem en 7-dages try-out i slutningen af august, hvorefter spillernes fordeles på skolens hold.

Men hvorfor søger en 16-årig gut, der netop er blevet dansk mester med RSIKs U17-mandskab og som bor i Greve få skridt fra Køge Bugt, væk fra de trygge rammer og mod de store udfordringer, som der altid vil være i andet land.

”Jeg har været på Minnesota Hockey Camp ejet af Dean Grillo fire år i træk, hvor Grillo anbefalede, at jeg søgte ind på Shattuck-St. Mary’s. Så det gjorde jeg, selvfølgelig med opbakning fra min forældre.”

”Det er en super fed skole og jeg tror, det bliver rigtig godt for mig – både personligt og uddannelsesmæssigt for jeg har en idé om, jeg finder ud af, hvad jeg vil erhvervsmæssigt efter opholdet. Men selvfølgelig også hockeymæssig, for det er mit indtryk, de har et højt niveau. Det er jo en skole med mange mesterskaber bag sig og mere end 500 NHL-spillere har gået på skolen, som er kåret til den bedste hockeyskole i USA gennem flere år,” siger Alex Haunstoft.

Gennem nåleøjet

515 ishockeyspillere blev siet fra, men ikke danskeren.

”600 ishockeyspillere søgte ind. Af dem blev 175 inviteret til skolen, hvor vi var igennem en form for try-outs og samtaler. Af de 175 blev 85 spillere udtaget og de skal fordeles på fire årgange og der må maksimalt være fire udlændinge pr. hold,” forklarer Alex

”Da jeg talte med skolens cheftræner Ben Umhoefer i august måned sagde han, at der var op til 10 % chance, for at jeg kom ind. Siden har jeg været igennem utallige test både på og uden isen, fordi de også har tjekket mit engelsk. Sprogligt står jeg rimelig godt rustet, fordi jeg har været ene dansker på campen i Minnesota, så der lærte jeg engelsk på den hårde måde,” siger Alex, der også forstår spansk.

Skal muskler på kroppen

Den 16-årige gut, som bor i Greve, har ikke været på nogle danske ungdomslandhold eller er en profil, som man kan finde højt på topscorerlisten i de hjemlige rækker. Alligevel er han kommet gennem nåleøjet til den højt profilerede skole.

Alex Haunstoft sluttede sæsonen af med to mål og en assist til DM i Rødovre Centrum Arena. Her må han dog se Aabs keeper Krister Staunbergs afværge. Foto: Brian Poulsen

Det skyldes blandt andet, at danske spillere generelt har en veludviklet teknik, men også fordi Alex har været fysisk lille til han var 15 år, hvilket bestemt ikke er en fordel i ishockey. Men det seneste år har han skudt 15 centimeter i vejret.

”Ja, det er rigtigt, men jeg mangler stadig en del fysisk, så jeg har ændret min kost og træner for at få flere muskler. Men jeg frygter ikke det fysiske spil, som er markant hårdere end her i Danmark. Men det er en af de ting, som er fedt ved ishockey, for jeg kan lide kontakten, så i bund og grund har jeg det fint med det fysiske spil,” siger Haunstoft, der også håber, han bliver hurtigere, udvikler sin hockeyforståelse og oplever ishockey på en helt anden måde end i Danmark.

”Minnesota er jo en hockeystat i USA, så jeg ser frem til at opleve deres kultur.”

En tak til Heikki Karvinen

At være ishockeyspiller kan til tider være hårdt med store udfordringer, men Alex har bidt nedturene i sig og fået stor støtte fra en legende i RSIK.

”Heikki Karvinen har været en kæmpe stor støtte for mig, både med hensyn til powerskating, så jeg har fået en god teknik, men også udenfor isen, for vi har haft nogle fantastiske snakke, når det hele har været for tungt. Han har haft stor betydning for, at jeg er kommet ind på skolen og han har også sendt skolen en flot anbefaling. Det er vigtigt, for Heikki er blevet et anerkendt navn i Nordamerika,” siger Alex og er tydeligvis taknemlig.

Har ikke ishockey i blodet

Med en mor fra Chile, hvor de slet ikke har ishockey og en far fra Albertslund, hvor familien boede i mange år, så var det ikke oplagt, at Alex skulle blive ishockeyspiller.

”Jeg startede faktisk til fodbold, men det sagde mig ingenting. Vi har nogle video, hvor jeg sidder og plukker græs, mens fodboldkampen er i gang. Til gengæld, synes jeg, fra første træning, at ishockey var total fedt.”

11 år og den første sæson i Rødovre, er Alex Haunstoft til cup i Täby, Stockholm.

Første træning var i Herlev, hvor Alex spillede til han var førsteårs U11. Faderen Jesper havde en Flügger butik i Herlev og han har altid set ishockey, så det lå lige til højrefatningen.

”Jeg har fulgt med i ishockey, men da jeg voksede op i Albertslund, kunne jeg ikke spille ishockey og så havde mine forældre heller ikke råd. Så jeg tænkte, at ishockey måske var noget for Alex og det må man sige. Selvom der har været mange udfordringer, så har han aldrig beklaget sig, når vi skulle afsted til ishockey,” siger Jesper.

Men fakta er, at hårdt arbejde skaber dygtige ishockeyspillere og det har givet Alex muligheden for en unik oplevelse i USA.

”Det optimale vil være, hvis jeg skal spille center. Det er den fede plads med kampene foran mål, have styr på midten og tage face-off. Det kan jeg lide,” siger Haunstoft, der er overbevist om, at han vender hjem til RSIK.

”Jeg er rødovredreng langt ind i hjertet,” siger han.

Så må tiden vise, hvornår han atter trækker rødovreblusen over hovedet, men i første omgang skal et eventyr opleves.