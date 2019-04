Demonstrerede for flere voksne

Der var god stemning og sjove sange, da demonstrationen for flere voksne i institutionerne bølgede gennem Rødovre. Foto: red

Politik Det kan virke paradoksalt, at byens forældre og børn i lørdags råbte højt efter en minimumsnormering, der vel sagtens kan betegnes som en slags laveste fællesnævner på børneområdet. ”Men der mangler flere voksne,” lød det fra alle kanter af rådhuspladsen, og så er normeringskrav en god start.

Af André Bentsen

Hvor er der en voksen? Igen og igen blev der i lørdags spurgt med megafon ud over rådhuspladsen, hvor de voksne var henne, da forældre fra hele landet, 300 af dem fra Rødovre, demonstrerede for flere varme hænder i vuggestuer og børnehaver.

”Det er et politisk valg, at der er for få voksne i daginstitutionerne,” sagde viceborgmester Peter Mikkelsen fra den ølkasselignende talerstol.

”Politikerne på Christiansborg har haft mulighed for at stemme for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, der kunne sikre professionelle voksne til at tage imod vores børn og børnebørn. Voksne med verdens største hjerter og solid faglighed, men de har kun to hænder,” sagde Peter Mikkelsen, der er træt af slagsmålet mellem kommunerne og staten om, hvor pengene skulle komme fra.

”Det er talgymnastik,” mener han.

Vågn nu op

Blandt forældrene på rådhupladsen i Rødovre, var der dog heller ikke meget forståelse for den manglende handling på området.

”Der mangler voksne i ydertiderne. Tit ved vi ikke hvordan deres dag har været, fordi der ikke er pædagoger fra deres stuer. Det er noget helt andet end i dagplejen, hvor man altid kan få en snak og en forklaring. Der mangler hænder. Jeg håber, at det hjælper, at vi forældre viser vores bekymring, sagde Mette Nielsen.

Og hun var ikke alene om at have taget ungerne med til demonstration. Mens børnene gik op i ballonkunstner og sæbebobler, kunne de voksne synge en særlig vuggevise.

”Christiansborg, sover I – hvor er der en voksen, vågn nu op,” lød det hen over rådhuspladsen, der til trods for 120 medbragte børns leg, så nydelig ud, da demonstrationen bevægede sig i samlet flok mod København og Folketinget for at slå sig sammen med de mere end 50 andre demonstrationer i Danmark.

”Jeg synes, at vi skal investere i vores fremtid og det er altså vores børn. Al den inklusion de har snakket om kommer aldrig til at gå godt, hvis de ikke investerer mere. Jeg har både en i børnehaven og i skolen og der mangler voksne begge steder. Det er hele vejen rundt og jeg håber ikke, at det er noget vi bare vælger at vænne os til. Det er hele vejen rundt, vi bør satse mere på velfærd. Børnene synes det er hyggeligt at være her,” sagde Mie Brendle, mens svigerinden hentede ekstra balloner.

Selv blandt de forældre med sølvhår var der opbakning til demonstrationen.

”Det er vores børnebørns fremtid. Vi er her for at sikre os, at de får det godt, man kan ikke bare blive ved med at stå til. De skal jo forsørge os,” mener Bente, der var taget med for at vise sin støtte til pædagogerne.

Og den gik ikke ubemærket hen.

”Det er dejligt at se så mange her. De her børn er fremtidens voksne, så det er for deres vilkår, at vi er her i dag. Forældrene er på banen nu fordi der ikke er blevet lyttet til pædagogerne i mange år. Nu har vi en socialminister, der måske allerede er begyndt at lytte, så det viser, at det gør en forskel,” siger Helle Bjerregaard, der er pædagog i Rødovre Kommune.

Det ender galt

Ifølge børnepsykolog, Sofie Groth, er det også ved at være sidste udkald, at der bliver lyttet til advarslerne.

”Jeg har forsket i tilknytning og arbejder til daglig som børnepsykolog. Jeg kan se, at stressnivauet stiger og stiger blandt de helt små børn og de mister deres opmærksomhed og evner til at indgå i sociale fællesskaber. Der er mindre voksenkontakt nu end, der har været tidligere og hvis vi skal have lige så meget kontakt, som vi havde i 90erne, skal der ansattes 9000 ekstra pædagoger,” siger Sofie og fortsætter:

”Det er vigtigt med kvalificerede voksne, der forstår børns behov for kontakt og omsorg. Der mangler derfor både voksne i institutionerne og en opkvalificering af dem der er der.”

Sker der ikke snart noget på området, vil man kunne se det tydeligere, når børnene kommer i skole.

”Vi ser allerede en mistrivsel nu, hvor flere børn får stress og angst og har indlæringsproblemer i skolerne. Det har i skolen til dels noget med alle testene at gøre, men det skyldes også, at vi ikke tidligt sikrer dem evnen til at regulere sig selv og indgå i relationer på en god måde. Det kræver mere voksenkontakt,” understreger Sofie Groth.

Dyttede til opbakning

Efter de obligatoriske taler, lidt hurtig oprydning, der kun efterlod kridttegninger og en enkelt juicekarton på den store rådhusplads, bevægede forsamlingen sig i en demonstrationsslange mod Rødovre Station. På Tårnvej dyttede bilerne af demonstranterne, men af opbakning, for det opfordrede de hjemmelavede bannere nemlig til.

”Vi var som arrangører utrolig glade for al den opbakning. Man bliver virkelig stolt af at opleve så mange mennesker. Jeg har arrangeret demoer før, men aldrig har jeg oplevet nogle så ’renlige’ aktivister. Der var afsat et hold til at rydde op. De måtte fjerne 1 juice karton og 2 boller på trods af, at der var udleveret flere hundrede af begge dele. Så bliver man glad,” siger Kenneth Rasmussen, der til daglig både er pædagog og medlem af kommunalbestyrelsen.

”I går var jeg ikke til demoen som politikeren fra SF men som far og som nybagt bedstefar,” understreger han.