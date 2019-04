Dansevenner danner forening

Den nye danseforenings bestyrelse består af formand Birgitte Glifberg, til venstre, kasserer Jonna Glifberg, bestyrelsesmedlemmerne Leo Skytte og Birgitte Vandug. Foto: Privat

vild med dans Efter et succesfuldt nytårsbal i Kulturhuset Viften har en gruppe borgere dannet en ny danseforening. Formålet er blandt andet at gøre dans og bevægelse til en større del af kulturen i det offentlige rum.

Af Christian Valsted

En ny forening har set dagens lys. Rødovre Dansevenner er navnet på foreningen, der er dannet efter et vellykket nytårsbal i Kulturhuset Viften i januar, hvor søstrene Birgitte og Jonna Glifberg stod i spidsen for at få nytårsballet skudt godt i gang i Rødovre.

Foreningen vil blandt andet gøre nytårsballet til en fast tradition i Rødovre og foreningens formand Birgitte Glifberg fortæller, at målet også bliver at udvikle medlemmernes interesse, evne og lyst til at opleve dansens mange facetter samt arbejde for, at dans og bevægelse bliver en større del af kulturen for borgerne i det offentlige rum i Rødovre Kommune.

”Foreningen ønsker med dans og bevægelse, at den enkelte oplever danseglæde og vi sammen styrker sundheden, forebygger ensomhed, øger livskvalitet samt deltager i fællesskaber på tværs af alder,” siger formanden for den nye danseforening.

Dans på Vestvolden

Ud over nytårsballet er foreningens ambition på sigt at etablere dans i byens rum i sommerhalvåret med workshops og fællesdans.

“Dansen kan afvikles, hvor der er mulighed for at danse på godt underlag og DJ spiller musik for eksempel på Rådhuspladsen, i skolegården og på sigt på Vestvolden,” siger Birgitte Glifberg.

Du kan læse mere om den nye forening på hjemmesiden, roedovredansevenner.dk