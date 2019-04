B93 slog Avarta i målfest

Fodbold Tre mål på udebane var ikke nok til at give Avarta point med hjem til Espelunden. Thomas Wesths tropper måtte se sig slået med 4-3 efter at have været bagud 3-0 ved pausen.

Af Mike Hjulmand

Hele syv mål kom der i den sidste kamp inden Avarta skal kæmpe sig igennem nedrykningsspillet i 2. division. B93 havde virkelig meget på spil i dagens kamp og de endte med at sikre sig en plads i oprykningsspillet. Kampen blev til gengæld ikke som håbet for de grønklædte, der måtte indkassere et nyt nederlag. Det havde været godt for Avarta, at gå ind til de afgørende kampe med et potion selvtillid i støvlerne, men den selvtillid som det giver at vinde, kom ikke i dagens kamp.

”Vi skal kunne stole på hinanden for at få det til at lykkes og nu slår vi en streg i sandet og nu starter der en ny periode,” siger Westh Hansen frem mod nedrykningsspillet.

Annonce

Katastrofal første halvleg

De grønklædte gik til pause og var bagud med 3-0, en hård omgang for gæsterne, men noget blev ændret i pausen. Avarta kom godt tilbage og 4-3 på måltavlen vidner om et hold der kæmpede indtil dommerens sidste fløjt.

”Jeg er glad for at vi får samlet os trods alt. Det er en skør kamp i dag, med omstilling på omstilling og jeg synes det er et rigtig godt hold vi møder i dag. Der er en grund til de lige har slået Middelfart og HIK,” fortæller cheftræner, Thomas Westh Hansen.