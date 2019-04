29-årig fængslet efter knivstik ved Rødovre Station

Der var ved et parkeringsareal på Rødovre Stationsvej, at en politipatrulje tilfældigt opdagede den 23-årige mand fredag aften. To personer, som politiet mistænkte for drabsforsøg, blev søndag løsladt. En 29-årig mand blev søndag varetægtsfængslet frem til den 30. april. Foto: Arkiv

politi En person er blevet varetægtsfængslet og to personer er blevet løsladt efter et knivstikkeri fredag aften, hvor en 23-årig mand var i overhængende livsfare efter et stik i torsoen.

Af Christian Valsted