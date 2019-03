Vojens tager teten

Det var stolpe-ud for Aabs U17, der fik smæk af Vojens. Foto: Red.

ishockey Vojens overraskede og vandt stort over de jyske mestre fra Aalborg. Dermed ligger sønderjyderne nummer 1 efter førstedagen.

Af Peter Fugl Jensen

Aab lagde ud som lyn og torden og fik besat Vojens zone, men de vævre nordjyder havde svært ved at frem komme til afslutninger på den store landsholdsmålmand Thor Baden,

Vojens stod solidt i egen zone, fik holdt Aab væk fra de farlige områder og var til gengæld farlige i kontraspillet – især førstekæden kom hurtigt over isen og skabte farlige situationer.

Aabs overvægt blev naturligvis intensiveret af to udvisninger til Vojens, men nordjyderne manglede fart i deres ellers stærke powerplay. I stedet for overtal til Aasb blev det vendt til undertal, da den lynhurtige Andreas Nielsson blev udvist.

Det var midtvejs i kampen. Selvom sønderjydernes powerplay ikke var godt, så gav det Vojens lidt momentum efterfølgende og de fysisk stærkere sønderjyder kom lettere frem til chancer end Aab.

Målet skyldtes dog endnu en fejl af Aab i egen zone og denne gang blev de jyske mestre straffet. En fejlpasning blev opsnappet af Jeppe Müller, som sendte pucken ned i hjørnet til Lukas Nielsen, der fandt en helt fri Casper Berg i slottet, som takkede for oplægget ved at sende pucken op i nærmeste hjørne, da keeper Krister Steinbergs netop havde startet sin sideforskydning. 1-0 til Jyllands sølvvindere over mestrene og det var ikke ufortjent.

Scoringen så ud til at ryste nordjyderne, mens Vojens Carl London (oprindeligt fra Amar’) gjorde ondt værre, da han fik en perfekt pasning tæt under mål og scorede til 2-0.

Der var noget at tale om i Aabs omklædningsrum, da der var pause to minutter senere og så skulle de oven i købet starte 2. periode i undertal, for Andreas Nielsson fik sin anden udvisning 10 sekunder før pausen.

Over- og undertalsperiode

Sikke en periode. Masser af nerve, intensitet og spænding. Spillet var ikke så kønt og der blev stadig begået mange fejl, men hvad spillet manglede i ynde, var der rigelig mængder af intensitet.

Desuden var perioden præget af udvisninger, fordi begge hold var lige vel tændte nok, men det var svært at finde linjen og man kunne sagtens følge frustrationerne hos Andreas Nielsson, da han blev revet omkuld af Vojens back Marcus Heyn Larsen og Nielsson fik to minutter for slashing og dermed sin tredje udvisning. Det så nærmest ud til at kampens hoveddommer og Nielsson havde deres egen lille kamp i kampen.

Vojens var millimeter fra at komme i front med 3-0 i starten af perioden, da de spillede i powerplay, men Casper Berg skød forbi tomt mål efter Jeppe Müllers flotte oplæg.

Kampen bølgede frem og tilbage, men langsomt overtog Aab teten og da Aab fik scoret var de efterfølgende spilstyrende resten af perioden.

Målet var i øvrigt rigtig flot. Selvom der var tæt pakket i slottet, fandt Tobias Harstad vej gennem slottet til Andreas Nielsson, der ligeså flot firsttimede pucken i mål.

Med Aab som absolut spilstyrende lå der en udligning i luften i resten af perioden og da nordjyderne skulle spille fem mod fem, var det en oplagt mulighed. Men den største chance fik Jeppe Müller, da han opsnappede endnu et nordjysk fejlpas og fik frit løb mod mål. Men Aabs keeper Krister Steinbergs vandt den kamp i kampen.

Selvom det ikke skottede på muligheder, så forblev perioden uden yderligere scoringer.

Sønderjysk effektivitet

Aab startede 3. Periode i overtal og Magnus Boesen havde en stor chance for at score, da han opsnappede en retur, men han sendte pucken over mål.

I stedet fik Vojens bugseret pucken op i modstandernes zone og der blev Marcus Linds skud rettet af undervejs og så endte den på bladet af Oliver Grunnet, som kunne sende den sorte gummiskive ind i et tomt mål. 3-1, så ubarmhjertig kan sport være.

Aab forsøgte at komme tilbage, men fight lønner sig. Det beviste Carl London, da han kastede sig ned i skuddet fra Tobias Harstad, så pucken røg ud af zonen, hvilket Tobias Svenson havde læst, så han fik en friløber, som han omsatte til en scoring. 4-1. Det lignede et overraskende resultat på førstedagen.

Midtvejs i perioden kom Aab i en to mod en situation, men Tobias Sommerdahl Boje måtte se sin afslutning prelle af på stolpen, selvom keeper Baden var snydt.

Men Vojens var oven på i denne periode og de cementerede sejren i powerplay, da Conrad Ahlberg sendte pucken mellem armen og kroppen på Aab-keeperen.

Førstedagen

I det første DM-opgør var holdindsatsen af Herning tæt på at overraske de individuelle dygtige rødovrespillere, men det skete i kamp to. Vojens kollektiv vandt over Aab, der satte alt for stor lid til profilerne Philip Nolsøe og Andreas Nielsson, hvilket i øvrigt overrasker Deres skribent, for jeg husker denne årgang hos Aab, som et mandskab baseret på små tekniske dygtige spillere, der ’overlevede’ på holdspil og fremragende pasningsspil. De spillede klogt og tænkte ishockey. Sådan var det ikke i dag, men måske skyldtes det hele nerver. Det får vi at se i morgen, lørdag, når U17 andendagen udspilles i Rødovre Centrum Arena.