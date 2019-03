“Vinder ikke uden skud på mål”

Matthias Asperup og Rødovre overraskede hele Danmark, da de kom foran 2-0 i kampe mod finalefavoritterne fra SønderjyskE, men luften gik af ballonen.

Ishockey Rødovres elegantier Matthias Asperup giver sit bud på, hvorfor Rødovre tabte skæbnekampen mod de sønderjyske gæster, og sætter ord på, hvordan det føles at være foran 2-0 i kampe, men tabe 4-2.

Af William Lind (praktikant)

Der var lagt op til en spændende kamp mellem de aggressive tyre og de lyseblå vojensgenserer. Derudover var der massiv opbakning i skøjtearenaen, hele 1700 tilskuere havde iklædt sig det varme tøj, og investeret sig i en varm kop kakao. Mange havde nok sat deres lid til, at Rødovres bedste danskere ville skinne igennem, men det blev til lige ved og næsten – også for Mathias Asperup, der af mange er spået en stor karriere på isen.

Heller ikke Asperup kunne dog få detaljerne til at fungere mod semifinalisterne fra Sønderjylland.

“’Jeg synes vi spiller en god kamp, vi får lukket rigtig godt ned ved bagkæden, når de er i kontra, jeg synes også at Stefan Ridderwall står rigtig godt,” sagde en slukøret Asperup om den sikre sidste skanse, der har slutspillets bedste stats.

“Vi har gejsten og synes egentlig, at alle bidrager så godt som muligt. I det hele taget gik vi bare ind til den her kamp, med meget høj entusiasme. Det eneste vi mangler, er bare at få banket pucken i nettet,” siger den unge mand med nummer 19 på ryggen.

Selvom han smiler til avisens praktikant under interviewet skinner skuffelsen ud af ham.

“Ja, er naturligvis meget skuffet, over vi ikke vinder, men igen, vi kan ikke få scoret, og det er derfor, at vi ikke vinder i dag. Det er også bare utrolig kedeligt at ryge ud på den her måde, specielt når vi har været foran 2-0 i serien. Så taber vi en overtidskamp på hjemmebane, hvor vi helt klart burde havde vundet, og så er der kampen i dag som var utrolig hård og svær for os, men vi lærer af vores fejl, så nu ved vi hvad vi kan gøre bedre næste gang,” siger han reflekterende.

Hvad føler du at i kunne havde gjort bedre?

’’Vi har jo chancerne, vi får måske ikke skabt så mange skud, men hvis vi havde gjort det, var der måske større chance for at få scoret, som var det vi kunne havde gjort bedre.’’