Vildt blæsevejr – bøgetræ massakrerede bil

politi Til alt held var der ingen personer i den sølvgrå Opel, der torsdag eftermiddag blev godt og grundigt smadret, da et stort bøgetræ væltede på Hviddingvej.

Af Christian Valsted

Det ruskede godt i trækronerne torsdag eftermiddag og for et ældre bøgetræ på Hviddingvej blev blæsevejret for meget. Det måtte kapitulere og væltede ud på kørebanen, hvor det i faldet ramte bagenden på den sølvgrå Opel, der næppe kommer til at køre igen.

”Vi afspærrede området, da vi ankom og konstaterede, at ingen personer var kommet til skade. Der var tale om et ældre træ og vi overgav sagen til Rødovre Kommune, da der ingen fare var for mennesker i området,” fortæller Jan Kirk-Iversen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.