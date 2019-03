Vild rockaften på Rødager

Du kan godt sende luftguitararmen i træning. Næste lørdag er der dobbelt op på rock på Rødager. Foto: Presse

Rock Lad bare din g-streng blive hjemme. På næste lørdag behøver du kun at spille på luftguitar på Rød Stue. Resten tager det vildeste rockhold sig behændigt og behørigt af.

Af André Bentsen

Der er dobbelt op på guitar og endnu flere gange på rock, når Rødager Bodega – i folkemunde bedst udtalt bare som ‘ Rød Stue’ inviterer til monsterrock med to af landets førende tributebands den 6. april klokken 21 og 23.

Først river Falling Hazard, der er landets førende Thin Lizzy Tribute band i strengene og når de har spillet deres versioner af The Boyz are back in Town og Whiskey in the Jar, giver de nødtvungent scenen videre til Scorpions Tribute.

Der er med andre ord lagt op til en giver dobbeltkoncert på Rødager den 6. april af den slags, hvor du godt må have lagt den helt store skuldertræning strategisk, for der skal spilles luftguitar, hvis du vil have bandets opmærksomhed kan vi godt afsløre.

For både Thin Lizzy og Scorpions dyrkede om nogen det dobbelte guitarspil både i 1970’erne og 1980’erne, og begge bands har i tidens løb samlet på nogle af de bedste heavyguitarister, der findes.

Om kopisterne helt stå mål med den ægte vare er måske nok en tvivlsom affære, men vi ved her på redaktionen i hvert fald, at der i bandet med manden, der om nogen gjorde mikrofonhåret til en damemagnet, findes en tidligere redaktør på en lokalavis i Rødovre og den slags skal man ikke kimse af.

Slet ikke, hvis man i forvejen er til gratis rock med masser af guitar.

Lokale musikere

Falling Hazard har altså spillet nogle af deres første strofer her i Rødovre og har siden fået krydret stilen med input fra den anden side af Øresundsbroen. Bare rolig. Det lyder godt. Vi har selv hørt det og tør godt stå inde for løftet.

Bandet er Danmarks formentlig flittigst optrædende Thin Lizzy tributeband og senest har bandet vakt jubel på Rockbåten i Helsingborg, Sverige, og på Posten i Odense. For nu ikke at nævne en særkoncert på den irske -rødovreejede – yndlingsbar The Kennedys et stjerneskud fra Planetarium.

“Er du til de store Thin Lizzy-hits som Jailbreak, Whiskey In The Jar, The Boys Are Back In Town, Cowboy Song, Waiting For An Alibi og Dancing In The Moonlight, så skal du afgjort lægge vejen forbi Rødager 6. april,” siger Lars Schmidt, der normalt spiller bassen i bandet og med garanti også gør det på lørdag. ”Thin Lizzys musik er eviggyldig og kan stadig sparke en rigtig god fest i gang. Der kan danses og synges med. Der er tale om sange om musik, som er stærkt vanedannende og iørefaldende, tekster, der rammer lige i hjertet og guitarspil af absolut topklasse,” siger Lars Schmidt.

Scorpion Tribute

Selvom du måske ikke tror det, vil du også kunne synge med på Scorpions arena-hits og uforglemmelige ballader fra Wind of Change til Rock You Like a Hurricane.

Igennem de sidste fem årtier, har de ikke alene formået at servere en hård og sprød mur af fangende Rock, men deres fejende og smukke ballader, har også i den grad, sat scenen i et poetisk lys. Nu findes der endelig et dansk tributeband som har påtaget sig den enorme opgave at spille disse sange på både store og små scener. Heldigvis for dig, sker det på lørdag på Rødager Bodega.