Vild ishockeyfest i aften

Matthias Asperup jagtes i hjørnet af to spillere fra SønderjyskE, Kyle Wharton og Rod Pelley, men de canadiske stjerner har indtil nu samlet set tabt slaget til Rødovres landsholdsaktuelle spiller. F Foto: Brian Poulsen

ishockeyfeber Der forventes fuldt hus fredag aften i Rødovre Centrum Arena, når Rødovre skal forsøge at øge føringen til 3-1 i kvartfinaleserien mod SønderjyskE. Tyrene fra Rødovre har nemlig overrasket alle eksperter og taget føringen over de løntunge danskere og især otte dyre udlændinge fra Vojens.

Af Flemming Haag

SønderjyskE havde stor opbaknning i Rødovre Centrum Arena i søndags, hvor godt 100 sønderjyder mødte op, men de var meget stille i den afgørende 3. periode, som Rødovre vandt med 3-0.

Men de jyske fans må også have været i en form for choktilstand, for deres mandskab er storfavorit-

ter i kvartfinaleserien. Ikke kun fordi de har fyldt truppen op med dyre og primært canadiske spillere og i øvrigt har et lønbudget, der er mere end fire gange så stort som Rødovres, men også fordi de har vist stabil og god ishockey sæsonen igennem.

Fakta er dog, at Rødovre har trodset alle eksperter og har bragt sig foran 2-1 i kampe. Det er på baggrund af en mega fight, hvor alle ofre sig for hinanden og der blokeres skud i ét væk.

Ét mål var nok

Det hele begyndte fredag aften i Vojens, da Mighty Bulls vandt med 0-1, og trak store overskrifter i de landsdækkende medier.

“Rødovre indleder kvartfinaler med overraskende sejr,” skrev TV2, mens DR.dk mente, det var en sensationel sejr.

Nicklas Carlsen blev kampens eneste målskytte i en kamp, hvor begge hold kun kom frem til 14 skud hver.

Annonce

Vild fight på egen is

Stefan Ridderwall stod fantastisk, ingen tvivl om det. Foran den svenske keeper var der et sandt arbejdsraseri leveret af hver eneste Mighty Bulls spiller, hvilket resultatede i en flot 3-måls sejr og en eufoisk stemning i Rødovre Centrum Areana.

Det var vildt, det var slutspilsstemning, når det er bedst. Næsten, for der burde have været 1000 mere på lægterne.

Mads Eller blev før kampen hædret af Mighty Bulls fans, der kårede ham til månedens spiller og Eller kvitterede med en herrekamp og en assist.

”I takt med at mit spil har løftet sig mod slutningen af sæsonen, så det er fedt, at få det skulderklap og blive kåret til månedens spiller, hvor det samtidig begynder at være sjovt med slutspil,” siger Mads Eller og kommer ind på holdets succes.

“Vi har været gode til at minimere vores fejl og spille god slutspilshockey, spille simpelt og komme ind på mål og det formår vi virkelig at gøre godt.”

“Vi har en god vilje og det er dét, der skal til for at vinde den her serie. Det handler om, hvem der vil det mest, har viljen til at blokke skuddene, at vinde nærkampene, være stærke i forskellige situationer, være smarte og stå godt i banen. Det, synes jeg, vi formår at gøre. Vi har vist over de her to kampe, at vi vil det mere end SønderjyskE og det vil vi blive ved med. Man kunne også mærke på dem i søndags, at frustrationerne koger over for dem til sidst,” siger Mads Eller, der selv fik en ubehagelig knætackling, da SønderjyskEs Kyle Wharton pludselig vendte sig om og knætacklede en fremstormende Mads Eller, der slet ikke var i puckbesiddelse.

Ufatteligt, at den episode kun endte med to minutter til canadieren for et ‘late hit’.

Stor opbakning

Der var mange fans fra Rødovre, der havde taget turen til Frøs Arena i Vojens, hvor de gav en solid opbakning til tyrene. Men det var ikke nok til en sejr, da hjemmeholdet vandt 5-2.

Men Rødovre lagde sig ikke frivilligt ned og der blev fyldt godt op i straffeboksen, blandt andet var der slagsmål, hvor Steffen Frank hoppede ind på isen for at blande sig. Det gav et tidligt brusebad, samt trængsel i straffeboksen.

Også SønderjyskEs træner Mario Simioni måtte op på tribunen, fordi han ikke kunne holde sine spillere i boksen, så deres sportschef Kim Lykkeskov agerede trøæer i 3. periode. Jo, det er et presset hold fra SønderjyskE, der kommer til Rødovre Centrum Arena fredag aften.

De mange slagsmål gav i øvrigt powerplay til Mighty Bulls, der scorede til 4-2. Først ramte Asperup stolpen, siden sendte Klarskov 2-4-reduceringen ind og hilste pænt på den store Rødovre-fanskare bag målet.

Jyderne havde ellers resultatmæssigt godt tag i kampen, da de førte med 2-0 og 4-1, men alligevel følte sig konstant nervøse for et comeback af Rødovre, der ser ud til at have fat i den mentale styrke de to hold imellem.

Med en 2-1 føring i bagagen og masser af intensitet i de foregående kampe, må man forvente en sand ishockeyfest fredag aften i Rødovre Centrum Arena. En kamp som tyrene naturligvis er klar til.

“Alle kampe i slutspillet er tætte og vi skal nulstille til hver kamp, det er slutspilshockey, når det er bedst og alt kan ske,” siger Mads Eller, der scorede Rødovres første mål i Frøs Arena, da han tog ‘køkkenvejen’ og reducerede til 2-1.

Stillingen i de øvrige kvartfinaleserier er:

Rungsted-Herlev 3-0

Aab-Herning 2-1

Frederikshavn-Esbjerg 1-2