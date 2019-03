Vigtig hjemmesejr for Avarta

Christian Offenberg lynede to gange i kampen mod Skovshove. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Avarta havde, inden dagens kamp, fået point i de sidste ti kampe og stimen fortsatte denne søndag. Med en 2-1 sejr på hjemmebanen over Skovshoved er Thomas Westh & co. kun tre point fra top 6. Det bliver spændende til det sidste.

Af Mike Hjulmand

Avarta scorede igen efter et hjørnespark og manden bag hjørnesparkene er assistenttræner, Brian H. Hansen, som er yderst glad for at råde over nogle af ligaens bedste til den slags.

”Jeg synes, vi har nogle rigtig dygtige dødbold-specialister, blandt andet Offenberg der er det, jeg vil kalde ’outstanding’ i 2. division og med i ligningen skal Emil Thomsen og Jacob Albrechtsen i hvert fald også.”

”Jeg har set noget video fra Skovshoveds kampe og på den baggrund gjort klar til opgaven i dag. Vi får isoleret dem helt perfekt med vores bedste på det hovedstød og så er det fantastisk, når bolden går i mål,” lyder det fra en glad assistenttræner, Brian H. Hansen.

Topscoreren for alvor tilbage

Det er enormt vigtigt for alle hold at have en angriber, der scorer når mulighederne opstår og en af de angribere er Christian Offenberg. Topscoreren i 2. division scorede i dagens kamp to mål og han er en af de spillere, der kan blive vanvittig afgørende for, om Avarta kommer i den gode eller knap så gode ende af tabellen.

”Med Offenberg tilbage får vi endnu flere strenge at spille på. Han er en utrolig farlig herre og ikke mindst topscorer i rækken. Jeg vil tro samtlige hold har hans navn på taktikbrættet og det giver mere plads til en som Oliver Carrara,” mener Brian H. Hansen

Spændingen for top 6 stiger

Med dagens sejr over Skovshoved spillede Avarta sig tættere på den gyldne top 6, hvor hullet nu er på tre point og med Hillerød på sjettepladsen, som Avarta selv snart skal møde.

Avarta kan stort set afgøre deres egen skæbne. Næste weekend gæster de grønklædte Valby Idrætspark, hvor der virkelig er enormt vigtige point på spil. Boldklubben Frem er en af de hold, som Avarta ligger og kæmper med om at komme i oprykningsspillet.

Et nederlag i denne kamp vil med stor sandsynlighed sende Avarta ud af kampen om top 6, da der kun vil restere to kampe efterfølgende.

”Det er et fedt stadion med et godt publikum og der bliver knald på, og hvis vi har marginaler med os, kan rigtig meget postiivt ske. Vi tager det dog en kampen ad gangen,” siger assistenttræneren og dødboldscoachen, Brian H. Hansen.