Veteraner i krig for nyt liv

Film om krigsveteraner har premiere i Viften, hvor der også er debat og veteran-øl.

People Like Us Der dør flere danske soldater af selvmord end i krig. Alligevel har samfundet svært ved at hjælpe veteraner ind på arbejdsmarkedet. Bryggeriet People Like Us er undtagelsen, der gør en forskel. Den 3. april viser de film om øl og veteraner i Viften. Whats not to like?

Af André Bentsen

I krig og kærlighed gælder alle kneb, men hvad når krigen er færdig og soldaterne er vendt hjem? Alt for mange danske udsendinge vender hjem til et liv uden uniformen på kanten af samfundet med psykiske og fysiske ar, stress og arbejdsløshed.

Dét og en uovertruffen kærlighed til liv og øl kan du nu læne dig tilbage i Viftens bløde stole og suge ind.

Onsdag den 3. april holder bryggeriet People Like Us, et bryggeri der skaber jobs til folk fra kanten af arbejdsmarkedet, premiere

på dokumentarfilmen ‘Vejen hjem’.

Det er en dokumentar om to krigsveteraners vej til et nyt arbejdsfællesskab gennem ølprojektet ‘364 – it’s about the rest of the year.

I filmen følger vi de to veteraner Jon og Geert i bestræbelserne på at skabe sig et liv, efter at fællesskabet med soldaterkammeraterne er slut.

Det gør de ved at brygge en særlig veteran-øl, som du helt unikt kan få lov til at købe til urpremieren i Viften.

Filmen vises klokken 20 og bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål til de to veteraner og holdet bag øllen.

“Som samfund snakker vi alt for lidt om, hvor dyb en isolation man kan lande i, når man er krigsveteran,” fortæller kommunikationschef i People Like Us, Alberte Jannicke.

Geert var på Balkan i 1992, før der var noget, der hed posttraumatisk stress. Den blev dog starten på et samfund med veteraner og i dag er der flere soldater, der er døde af selvmord end af krig.

Jon var i Afghanistan for 10 år siden og sad i udkigstårnet, da en vejsidebombe ødelagde hans ryg.

I dag er de begge stolt af deres arbejde med at sætte fokus på veteranernes vilkår gennem øllen 364 med den slet skjulte henvisning til, at at man ikke kun skal være opmærksomme på veteranerne på den famøse flagdag den 5. september, men ogs på resten af årets mange dage.

“Projektet startede med, at vi fandt ud af, veteranerne endte i isolation i stedet for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, når de kom hjem. People Like Us arbejder med mennesker og ikke diagnoser, så det gav god mening for alle parter at starte et veteranprojekt og når nu vi er et bryggeri, er det jo nærliggende, at resultatet er en god øl,” griner Alberte Jannicke.

Fantastisk ressource

Bryggeriet er så begejstret for samarbejdet, at man nu søger efter flere veteraner.

“Veteraner kan noget i forhold til et analytisk overblik. De kan handle i kaos og har god sans for detaljer, hvilket er vigtigt i ølverdenen, som er ustruktureret og rodet,” siger Alberte. Hun tilføjer:

“Desuden er de handlingsmænd.”

Annonce

Spørgsmål og svar

I Viften kan du selv stille spørgsmål til veteranerne og til de helt særlige mennesker bag det innovative bryggeri.

De er dog enige om, at der mangler fokus på livet efter uniformen.

I dag ser man da også flere film om karriere-

muligheder i forsvaret og alt det gode forsvaret gør, eller sågar på dem, der er faldet i kamp, men alle synes at glemme, der også er et liv efter krigen.

Bare ikke for mange veteraner.

Selvom Dansk Industri regner med, at det kun er 10 procent af de udsendte, der får problemer i efter-

livet, siger veteranerne selv, at det tal er højere, fordi der er tale om mænd, som ikke snakker højt om den slags.

“Vi har oplevet, det er svært at få veteranerne til at melde sig til ting uden for deres normale fællesskaber. De bliver bombarderet med tilbud, men det er stadigvæk veteranfællesskaber og så skal du leve

dit liv med andre folk, der har været i krig. Måske har du ikke brug for konstant at blive mindet om din fortid. Så medprojektet inspirere til at række ud efter andre fællesskaber,” forklarer Alberte.

Problemet er, at når man rækker hånden ud efter veteranerne, så er det samtidig en erkendelse af, at man har brug for hjælp, hvis man tager imod den.

Derfor er Jon og Geert nu også blevet aktive ambasadører i at turde række ud efter nye fællesksaber. Filmens budskab er nemlig, det er vigtigt, at flere arbejdspladser bliver bedre til at tage imod veteranerne.

Mangler veteranindsats

Det har man da også fået øjnene op for på Christiansborg, hvor der den 30. april er en høring om, hvordan man hjælper flere veteraner i beskæftigelse.

“På den måde bliver filmen en appel til, at vi alle er mennesker som forholder os til vores medmennesker og tager et ansvar for, at vi tager varer på hinanden,” understreger Alberte Jannicke.

Traileren til filmen starter med Geert Girtsø Nielsen, der siger: ”Den stråler og så samtidig er den vildt mystisk på et eller andet plan.” Han taler ikke om en krigsmedalje, men etiketten til den nye øl.

Det er en klassisk pilsner, lidt stærkere end de normale du finder i supermarkedet.

Lang vej hjem

Sammen med Jon Vraamose Nielsen får han ved hjælp af dokumentaristen sat fokus på den lange vej hjem – ikke så meget til Danmark, men til livet og især arbejdslivet.

“Vi startede med at ville brygge en øl, men ændrede så hurtigt fokus, så det handlede om den identitet og den historie vi ville fortælle. Der er masser af veteraner, der slås med denne rejse,” starter Jon og fortsætter fra en mobiltelefon i toget, hvor vi har fanget ham:

“Den indsats, der har været for veteraner i Danmark, er faldet til jorden. Der har været nogle jobstøtteordninger, men de hjælper ikke. Vi har derfor prøvet noget nyt, så vi ikke kører i de samme spor som alle andre. Folk skal ikke bare have en pose penge til at starte et nyt liv. Vi har meget mere fokus på individet og hvad de har brug for, for at blive i et arbejde. På sigt har man brug for stabilitet og noget at stå op til, men det er arbejdsfællesskabet, der er det vigtige.”

Geert og Jon synes, man skal se filmen som en inspirationskilde til at andre veteraner kan træde ud af den onde cirkel, de er i.

“Prøv noget nyt og find nogle arbejdsfællesskaber. Budskabet er, at I har svært ved at få fat i veteraner. Vi vil gerne ansætte veteraner. Jo flere der køber vores øl, jo flere kan vi ansætte,” siger han og håber, at gæsterne i Rødovre vil stille mange spørgsmål, så de kan se, hvad autister fra People Like Us og veteraner egentlig kan.

“Vi er en kæmpe ressource,” slutter han.

I Viften glæder Kulturhuschef, Lau Wulfsberg sig til at vise filmen.

“Det gør vi for at bakke op om et fantastisk projekt, der både hjælper og skaber fællesskab. Men også for at anerkende den store indsats veteranerne har ydet.”