Vælger bank under protest Enhedslistens Peter Mikkelsen har tidligere kritiseret, at Rødovre arbejder tæt med banker, der er anklaget for at hjælpe folk til at placere penge i skattely eller vaske penge hvide. Nu har partiet været med til at vælge lige netop én af de banker, der for nylig har gjort det. Dog under protest.

Økonomi Til trods for hvidvasksager og stor etisk kritik besluttede kommunalbestyrelsen på et lukket møde i tirsdags at lade Danske Bank varetage Rødovres daglige bankforretninger og kapitalforvaltning i de næste fire år. Hvorfor, har vi spurgt Enhedslisten om?

Af André Bentsen