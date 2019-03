Udvisninger blev udslagsgivende i RMB nederlag

Trods seks scoringer, stod William Rørth en stor kamp. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre var foran 2-0 efter de to første kampe i kvartfinaleserien. SønderjyskE har nu bragt sig foran 2-3, og har matchbold i den sjette kamp i serien på tirsdag, i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 04:36 TJ Moore, SønderjyskE (Roughing) 08:46 Frederik Bjerrum, SønderjyskE (2+10 minutter Boarding) 13:22 Gabriel Desjardins, Sønderjyske (Tripping) 15:51 Andre Pison, Rødovre (Tripping) 18:31 Mads Lund, SønderjyskE, (Interference) 18:44 Steffen Frank, SønderjyskE (Roughing) 24:10 Thomas Olsen, Rødovre (Roughing) 24:10 Gabriel Desjardins, SønderjyskE (Roughing) 24:40 Anders Førster, SønderjyskE (Holding) 34:18 David Suvanto, Rødovre (Tripping) 37:23 Patrick Flügge, Rødovre (Tripping) 37:23 Frederik Bjerrum, SønderjyskE (Interference) 38:29 Kyle Wharton, SønderjyskE (Tripping) 39:32 Mads Eller, Rødovre (To many men on the Ice) 52:40 Riku Pitkänen, Rødovre (Tripping) 56:58 Davis Suvanto, Rødovre (High Sticking)

Stillingen efter den femte kvartfinale mellem SønderjyskE og Rødovre Mighty Bulls er 3-2, i en serie, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Rødovre Mighty Buls, stillede op til kampen mod SønderjyskE uden Stefan Ridderwall, Kim Johansson, Edgars Treijs, Christoffer Frænell og Frederik Skovby.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Sebastian Bergholt, Matthias Asperup, Morten Andreasen og Nicklas Carlsen. William Rørth starter i mål, med Magnus Wulff som backup.

Annonce

Tvivlsom første periode af Rødovre.

Rødovre stillede op til den femte kvartfinale i Frøs Arena uden Stefan Ridderwall og Kim Johannesen.

Det blev en underholdende åbning på kampen, med intensitet og bid i taklingerne. SønderjyskE fik en drømmestart da Martin Eskildsen sendte pucken forbi William Rørth, allerede efter to minutter. Efter fire minutter fik SønderjyskEs TJ Moore to minutter for Roughing mod David Suvanto. Rødovre fik ikke spillet sig frem til afslutninger i overtalssituationen. Kort efter gik Frederik Bjerrum Bording mod Sebastian Bergholt, som blev takseret til 2+10 minutter, en forseelse der burde have givet en game. Endnu et Rødovre powerplay uden et farligt forsøg.

Gabriel Desjardins trak SønderjyskEs tredje udvisning. Kort inde i Rødovres powerplay, havde Davis Suvanto et forsøg på stolpen. Umiddelbart efter, opfangede Martin Eskildsen en fejlpasning, og havde frit løb mod William Rørth. Eskildsen sendte sikkert pucken forbi Rørth til stillingen 2-0 i tiden 14:00.

Andre Pison fik to minutter for Tripping, og efter et minut i undertal, kom SønderjyskE på 3-0 da Martin Eskildsen scorede sit tredje mål, fire minutter inden periodepausen.

To minutter senere, opstod der tumult foran SønderjyskEs mål, da SønderjyskEs Mads O. Lund begik en svinestreg mod Mads Eller, da han begik en Interference, hvor Eller ikke var i puckbesiddelse. Kort efter fik SønderjyskE sin femte udvisning, da Steffen Frank fik to minutter for Roughing. Rødovre spillede 5 mod 3 i halvandet minut, hvor kun David Suvanto fik afsluttet.

En første periode, hvor SønderjyskE viste mest gejst og var skarpest i afslutningerne. Rødovre havde muligheder i fire powerplay muligheder, heraf en i 5 mod 3, men fik ikke udbytte af overtalssituationerne.

Flot comeback af Rødovre fra starten af anden periode.

Rødovre fik en fin start på anden periode, da Matthias Asperup, allerede efter 38 sekunder reducerede fra en spids vinkel til 1-3, i spil 5 mod 3.

Fire minutter senere, røg Thomas Olsen og Gabriel Desjardins i nærkamp, og de fik begge to minutter for Roughing. Rødovre havde mere fart på skøjterne fra starten af anden periode, og det resulterede i endnu en reducering, da Matthias Asperup med stor energi, i liggende stilling sendte en pasning til Sebastian Bergholt, der kvitterede ved, at sende pucken i mål. Kampen var på ny helt åben.

I tiden 34:18 fik David Suvanto to minutter for Tripping. Et effektivt sønderjysk powerplay, endte med en scoring af Matt Prapavessis. Mindre end et minut senere blev det 5-2 da Mads O. Lund slog en ripost i mål.

Så kom der gang i svingdøren til straffeboksen. Først en dobbeltudvisning til Patrick Flügge og Frederik Bjerrum, hvor der så blev spillet 4 mod 4. Så afdriblede David Suvanto Kyle Wharton, og han trippede Suvanto, og Rødovre spillede i overtal 4 mod 3. Inden ”Tyrene” fik sat sit powerplay op, fik Rødovre to minutter for, at have for mange spillere på isen.

Efter et flot comeback i starten af anden periode, fik SønderjyskE igen skabt afstand, med to scoringer på et minut, fire minutter inden periodepausen.

Jævn tredje periode uden intensitet.

Rødovre startede tredje periode i undertal, hvor et sikkert boksplay, forhindrede SønderjyskE i at spille sig frem til afslutninger.

Fem minutter inde i tredje periode, havde SønderjyskEs Phil Marinaccio en friløber, men William Rørth præsterede en stor redning.

I tiden 52:40 får Riku Pitkänen to minutter for Tripping, umiddelbart efter fik David Suvanto to minutter for High Sticking. Det lykkedes for SønderjyskE, med den tredje scoring i overtal, at øge til 6-2 på Phil Marinaccio scoring. En tredje periode uden slutspilsintensitet, med få afslutninger.

En ikke særlig velspillet kvartfinalekamp, hvor de mange udvisninger, syv til Rødovre og ni til SønderjyskE, var ødelæggende for kampen.

Rødovre var foran 2-0 efter de to første kampe. SønderjyskE har nu bragt sig foran 2-3, og har matchbold i den sjette kamp i serien på tirsdag i Rødovre Centrum Arena.

Sjette kamp i serien, mellem Rødovre Mighty Bulls og SønderjyskE spilles tirsdag den 19. marts kl. 19:00 i Rødovre Centrum Arena.

Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital har kvalificeret sig til semifinalekampene, og Esbjerg Energy er foran 3-2 mod Frederikshavn White Hawks.