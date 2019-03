U13 DM med overraskelser

VM-maskotten Duckly underholder til U13 DM. Foto: Red.

ishockey De jyske vicemestre fra Frederikshavn og de sjællandske mestre fra Rødovre har skilt sig lidt

Af Peter Fugl Jensen

Overraskelserne til U13 DM har været befriende mange. Befriende, fordi en eller to store profiler let kan gøre en forskel på to ellers jævnbyrdige U13 mandskaber. Det kan være den store og stærke forward eller den helt ubegribelige dygtige målmand, der bare er længere fremme i sin udvikling end sine kolleger.

Her husker jeg eksempelvis Thomas Lillie, der i dag er keeper for Rungsted og inde omkring det danske A-landshold. Han udgjorde en forskel, da Vojens vandt DM for U13.

Men til dette U13 DM har kollektivet kunnet skabe overraskelser i de tre første runder, hvilket er usædvanligt i denne aldersgruppe. Det er godt, for det er tegn på bred kvalitet og kloge ishockeyspillere. Det tyder på, at dansk ishockey er kommet gennem ’det tynde øl’ af svage årgange, for her er der guf på vej, selvom det stadig er tidligt at spå.

Overraskelserne

Allerede i første kamp var der en overraskelse. Hvidovre viste, helt ærligt, ikke meget til SM, men værterne besejrede lige Herlev 5-1 i åbningskampen. Sådan! Så var DM i gang.

Der var godt nok ingen overraskelse i kamp 2, men det var tæt på, da Sjællands nummer 2, Gentofte, var bagud 0-2 til Herning, der kom med til DM på sidste mandat, og nordsjællænderne scorede til 3-2 med 32 sekunder tilbage af den overraskende jævnbyrdige kamp. Helt vildt og hold da op, hvor var de skuffede hos jyderne – helt forståeligt i øvrigt.

Den største overraskelse kom i kamp 3, for de fleste havde vel ventet, at Rødovres DM-favoritter ville skøjte direkte over jydernes bronzevindere fra Vojens. Men sådan blev det ikke, slet ikke.

Rødovre var da dominerende og burde have ført med et par mål eller tre, da Vojens slog kontra og scorede på deres første skud på mål. Et mål, der gav sønderjyderne ufattelig selvtillid og tro på, at de kunne bestige bjerget, som i dette tilfælde hed Rødovre.

Kampen bølgede frem og tilbage, Vojens fightede som besatte og Rødovre han med mulen. Da jyderne kom foran 2-4, lignede det seriøst en jysk sejr.



Med stortalentet Anton Linde i spidsen fik Rødovre arbejdet sig tilbage og fik udlignet til 4-4, da der resterede syv minutter. Derefter lå der en ventet rødovresejr i luften, men så nemt gik det ikke og da Rødovre sluttede med at spille 3 mod 5, var der spænding til sidste sekund.

Kampen sluttede uafgjort og så skulle det hele afgøres på straffeslag og hvem andre end Anton Linde scorede, mens keeper Noah Folmer Petersen reddede alle tre jyske forsøg.

I den jyske topkamp mellem Aab og Frederikshavn trak de jyske vicemestre det længste strå. Det var ikke en overraskelse, at vendelboerne vandt kamp 4, men det var god ishockey og personligt nød jeg en kamp på så højt U13 niveau mellem to jævnbyrdige hold, der skiftedes til at have teten i kampen.

Frederikshavn vandt 4-2, men det kunne ligeså vel have været omvendt.

Allerede i kamp 5 ventede en ny overraskelse, da Gentofte igen kom bagud. Denne gang 0-3, da værterne for Hvidovre fortsatte de gode takter fra åbningskampen og var pivskarpe, når de kom op Gentoftes zone, så de scorede på tre ud af 10 skud.

Modsat bombede Gentofte løs, men scorede kun to mål på 31 skud og så var overraskelsen en realitet. Hvidovre havde seks point efter to kampe og var overraskende rigtig godt med i DM-ræset.

Herefter kom der fire forventede resultater:

Rødovre-Herlev 6-2

Herning-Aalborg 3-8

Frederikshavn-Vojens 8-0

Rødovre-Hvidovre 10-2

Herefter skulle de jyske mestre Aab og Sjællands nummer to Gentofte mødes i en kamp, der var super vigtig for begge mandskaber, da de allerede havde tabt en kamp. Jeg havde forudset en jævnbyrdig kamp, men med Aab som favorit. Hold nu op – jeg tog fejl. 1. periode var ligeså jævnbyrdig som ventet, men i de sidste 20 minutter åbnede Gentofte for alvor op for målnæsen, da de scorede fem gange og vandt med hele 7-4. Det var en overraskelse, at de jyske mester blev sat så eftertragteligt på plads.

Top mod bund startede lørdagens kampe og Frederikshavn vandt som ventet, men kun med 7-5 over Herlev, der svarede alvorligt igen. Men fakta er, at de stadig er uden point.

Det var Herning også, inden opgøret mod Vojens. Men det fik uldjyderne ændret på og så var der leveret endnu en overraskelse. Vojens kom total skidt fra start, da Herning førte 0-4 godt fem minutter inde i kampen.

Stillingen var 2-6 i pausen, så Vojens profil, Peter Trulsen, havde taget fat og fortsatte efter pausen. Med fire scoringer sendte han Vojens tilbage i kampen og da Rasmus Olesen – med assist af Peter Trulsen – scorede til 5-6 fem minutter før tid, så ventede der en hæsblæsende afslutning, men Herning holdt stand og en dramatisk kamp endte med endnu en overraskelse.

Rødovre og Frederikshavn ser ud til at være stukket af efter tre runder og lige præcis de to hold spiller i dag, lørdag klokken 12. Mere spændende bliver det ikke.

Kampen om bronzen er fuldstændig åben og her har kun Herlev udspillet deres rolle.