Tobias Kastfelt Bryde fra BK Sisu vandt Youth Euro Tournement i bowling

Talentfulde Tobias Kastfelt Bryde, har vundet Youth Euro Tournement i bowling. Foto: Brian Poulsen

Af Flemming Haag

Tobias Kastfelt Bryde, 11 år fra BK Sisu, har vundet Youth Euro Tournement i bowling, med deltagelse af de bedste bowlingspillere i Europa, i aldersgruppen op til 13 år.

Tobias Kastfelt Bryde har også vundet det danske mesterskab i par, sammen med Casper Jeppesen fra i BK Center, der også er hjemmehørende i Rødovre. Individuelt blev Tobias nummer 3 til DM, med en scorer på 187 i snit.

Tobias Kastfelt Bryde bor i Roskilde, har spillet bowling i 1 ½ år og træner 2-3 gange ugentlig i World Cup Hallen i Rødovre Centrum. Tobias far Allan Bryde, er personlig træner for Tobias, samt træner for BK Sisus ungdomsafdeling.

”Tobias er født ind i en bowlingfamilie, og han er tredje generation i familien der spiller bowling”, siger Allan Bryde, der selv tidligere, har spillet på det danske bowlinglandshold, og vundet DM-titler med BK Sisu.

”I BK Sisu, har vi endnu en dansk mester i par. I Mikropuslingerækken, vandt 10 årige Malte Pleman, sammen med Magnus Kjærsgaard Rasmussen fra BK Center”, siger Allan Bryde og fortsætter.

”Vi har netop afholdt skole OL i bowling i World Cup Hallen, med deltagelse af elever fra alle kommunens skoler, og det har skabt interesse for bowlingsporten, og givet nye medlemmer. Vi træner hver torsdag i World Cup Hallen, hvor vi har et dejligt sammen hold, og der er plads til alle” slutter Allan Bryde.