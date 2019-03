Tennisdamer kæmper for overlevelse

Sofie Vindberg og holdkammeraterne på dameholdet kæmper for at forblive i 2. division øst indendørs. Foto: Brian Poulsen / arkiv

tennis Rødovres tennisdamer har en chance tilbage i kampen for overlevelse i 2. division, mens herrerne er sikret endnu en sæson i 2. division. De kunne også glæde sig over, at Marcin Gosieniecki endelig vandt en tiebreak.

Af Peter Fugl Jensen

Holdturneringen i indendørs tennis er tæt på sæsonafslutningen, for der resterer kun en runde for Rødovres tennisherrer i 2. division øst, mens damerne, der også spiller i 2. division øst, har en udsat kamp tilbage og det er en vigtig kamp, ifølge formand Poul Lundberg Andreasen.

”Damerne er under stærkt pres i 2. division øst, selvom de klarede sig godt i lokalopgøret mod Herlev i weekenden, men de har kun én beskeden chance for at forblive i 2. division øst og det er i den udsatte kamp mod KFUM, som spilles den 23. marts i Rødovre.”

”Vores damer har haft en svær tid, da de alle er unge og skal forbedre sig spillemæssigt samtidigt med, at de, med undtagelse af Sofie Vindberg, skal opbygge turneringsrutine.

Annonce

Nedbrød en psykologisk bremse

Mens damerne kæmpe for overlevelse, så har herrerne sikret sig forbliven i den stærke 2. division og dermed fået endnu et års erfaring på CV’et, så de står styrket til næste sæson.

”I går, lørdag, vandt vores herrer klart hjemme over Farum og ligger nummer fire i 1. division øst før sidste runde, som spilles på lørdag. Det vigtigste i gårsdagens kamp var Marcin, der sejrede for første gang i en match tiebreak i over et år. Vi håber dermed, han har nedbrudt den psykologiske bremse på spillet, der for ham hed match tiebreak,” siger Poul Lundberg Andreasen, der også glædede sig over en samlet sejr på 5-1, blandt andet via fire singlesejre. Kun 2. doublen blev tabt.

Det betyder, at Rødovre enten bliver nummer tre eller fire i den otte hold store 2. division. Skal Rødovre op på 3. pladsen, kræver det en sejr over Skovshoved på lørdag.

ATK og Hillerød napper de to første pladser, mens nedrykkerne formentligt bliver Farum og Skovshoved.

I dag, søndag, klokken 17 holder Rødovre Tennisklub i øvrigt reception, hvor de fejrer klubbens 60-års fødselsdag.

Læs artiklen om Rødovre Tennisklub 60 år her…