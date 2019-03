Tenniscifre da RSIK vandt

Rødovre fejrer 6-3 sejren hos keeper Nicolaj Høgfeldt. Foto: Red.

ishockey RSIKs U17 lagde forrygende fra land og førte 4-0 efter de første 20 minutter. Det var nok til at cruise en vigtig sejr hjem. I morgen, søndag, er der guldkamp mod Aab. Kampstart klokken 14.15

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre fik en drømmestart, da uret ikke engang havde rundet et minut, da Tobias Sørensen var på pletten i toppen af slottet, hvor han med et trækskud smaskede pucken op i nærmest hjørne. Første skud på mål og 1-0.

Vojens gav ikke sig selv en nemmere start, da Oliver Grunnet kort tid efter fik to minutter for en tripping. Kasper Larsen var tættest på en scoring, men Thor Baden reddede i fin stil. Men den gik ikke længere, da Conrad Ahlberg måtte i skammekrogen i to minutter.

Denne gang skød Kasper Larsen pucken ind mellem venner og fjender. Efter pucken tog et par benskinner og skiftede retning, sneg pucken sig mellem benene på Thor Baden. 2-0 og en drømmestart til Rødovre.

Det så i den grad ud til, at Rødovre kom foran 3-0, da keeper Baden skrabede pucken ud efter pucken havde passeret stregen. Det bliver spændende at se på high lights i morgen, om jeg så helt galt. Mål eller ej – kampens hoveddommer slog afværgende ud med armene. Han var sikker i sin sag.

Efter Rødovres fantomstart fik Vojens let fat i spillet via to udvisninger til Rødovre. Men under den anden forløb Jeppe Müller sig efter en nærkamp. Det gav Rødovre mulighed for powerplay.

Det var ikke tale om et opsat powerplay, men at Marcus Almquist tog sagen i egen hånd. Han rundede to spillede og udplacerede Thor Baden med et håndledsskud, der strøg i mål via inderstolpen.

Vojens fik endnu en chance til at komme tilbage i kampen, da Alex Haunstoft fik to minutter straf. Men sønderjyderne kunne ikke få spillet til at hænge sammen og i hoppede Haunstoft på isen, fik pucken, afdriblede sin direkte modstander og sendte pucken i mål. 4-0.

Træner Jan Jensen i Vojens boks var tydeligvis rasende. Over hvad må være uskrevet, men hoveddommeren fik i hvert fald klar besked.

Det kunne værre blevet værre for sønderjyderne inden pausen, da Sebastian Uldal kom alene igennem. Han blev hooket i afslutningsøjeblikket og så fik Marcus Almquist mulighed for at øge på straffeslag. Men han var alt for nonchalant og endte med slet ikke at afslutte.

Rødovre fandt godt nok vej til nettet endnu engang, men målet på annulleret for høj stok.

Dermed kunne de to hold skøjte til pause efter en total rødovredominans. 4-0 i mål og 15-3 i skud.

Ukoncentreret og leg

De jyske vicemestre havde en god mulighed for at spille sig tilbage i kampen, da Rødovre blev ramt af tre udvisninger i løbet af få minutter. Men det blev til en enkelt scoring to spillere i overtal, da Marcus Lind fik styret pucken ind under Nicolaj Høgfeldt i Rødovres mål.

Atter fem mod fem var Rødovre spilstyrende, selvom de var gået ned i gear, legede for meget hockey og generelt var for ufokuserede.

Det gav Vojens muligheder i kontraspillet og yderligere reduceringer var tæt på, da Benjamin Andersson sendte pucken på inderstolpen midtvejs i perioden.

Chancen var endnu større fem minutter før pausen, da Lukas Svane Nielsen blev spillet fri på bagerste stolpe, men han sendte også pucken på stolpen.

Værterne slap med skrækken og i stedet for mere spænding i kampen, så sendte Malthe Kring Andersen Rødovre yderligere i front med en styring tæt under mål efter klogt oplæg af backen Nicolai Amondsen.

Perioden blev aldrig rigtig velspillet og der var stadig flere små interne kampe i kampen, som der var mere fokus på end at koncentrere sig om spillet. Men det var svært at se, hvordan Vojens kunne komme tilbage i kampen.

En stille periode

Havde U17 DM hidtil været ’ramt’ af intensitet, så var denne 3. periode et absolut ’no go’. Rødovres ultra offensive back Gustav Jensen kom igennem på venstresiden, hvorfra han lagde et perfekt pas tilbage i slottet, hvor en umarkeret Marcus Almquist sendte pucken op i nettaget.

Det var gået 11 sekunder og så var den kamp punkteret.

Vojens skal have ros for at fortsætte med arbejde stenhårdt i hvert eneste skift, men de var overmatchet. De fik dog lidt hjælp, da Gustav Jensen tog for let på sagerne i egen zone og så kunne Tobias Svenson nappe pucken og alene med Høgfeldt, sendte Svenson pucken mellem benene på rødovrekeeperen.

Der skete ikke meget mere i perioden. Rødovre var tættest på en scoring, da Rødovres Kasper Larsen tordnede pucken på overliggeren, men da man havde indstillet på 6-2 stillingen, så ville Tobias Svenson det anderledes, for han sørgede for yderligere en reducering i det sidste minut.