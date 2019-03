Teenagere truet med køkkenkniv i Maglekær To ældre kvinder er blevet snydt af tricktyve - har du set gerningsmændende?

De to drenge slap uskadt fra røveriet lørdag eftermiddag Foto: Arkiv

politi To drenge på henholdsvis 14 og 15 år blev lørdag eftermiddag udsat for et væbnet røveri på åben gade i Maglekær. Politiet søger vidner.

Af Christian Valsted