Tæt på første division

Anne Jagd imponerede med syv scoringer i topkampen mod HIK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold RHs unge talentfulde damehold gjorde det igen. I Maglegårdshallen vandt RH det vigtige topopgør mod rækkens nummer to HIK med 20-18, og er nu to point foran HIK, der har spillet en kamp mere end RH. Sejren blev skabt vilje og energi, hvor alle på holdet byder ind.

Af Flemming Haag

Det var en nervøs start på topkampen i Maglegårdshallen, mellem HIK og RH i damernes 2. division. RH kom bedst fra start. Katrine Clasen og Anne Jagd bragte RH foran 0-2. HIK fik udlignet til 2-2, hvor der var spillet ti minutter. Begge hold havde styr på defensiven, men svært ved, at få etableret angrebsspillet. Anne Jagd scorede til 2-3 og HIK kom med tre scoringer foran 4-3 inden Line Kejser udlignede til 4-4 midt i halvlegen. Hjemmeholdet udnyttede herefter en periode på otte minutter, hvor Rødovre spillede med en høj fejlprocent og med afslutninger på målrammen, til at bringe sig foran 8-4, hvor der resterede syv minutter af første halvleg.

Så kom RH i gang igen. Anne Jagd og Katrine Clasen reducerede til 8-6, og i halvlegens sidste to minutter fik Anne Jagd og Hannah Jørgensen skabt kontakt, til pausestillingen 9-8.

En lige første halvleg, hvor begge hold leverede et aggressivt forsvarsspil, men spillede generelt, med en høj fejlprocent.

Rødovre havde mere fart på angrebsspillet fra starten af anden halvleg, hvor Katrine Clasen med to scoringer og Hannah Jørgensen bragte Rødovre foran 9-11. Der gik seks minutter, inden hjemmeholdet fik reduceret til 10-11. Midt i anden halvleg, havde Hannah Jørgensen, Emilie Taulov med hver en enkelt scoring og Anne Jagd med to mål, øget til 12-15. Hjemmeholdet kom tilbage, og fik udlignet til 15-15, hvor Rødovre blev ramt af to udvisninger, og spillede i en kort periode, fire mod seks, hvor der var spillet tyve minutter af anden halvleg, og kampen var fuldstændig åben.

Så trådte Stinne Strøjr i RHs mål i karakter, og præsterede flere afgørende super redninger. Line Kejser og Anne Jagd øgede til 15-17. Katrine Clasen og Elisabeth Høyer til 16-19 i en hektisk slutfase, hvor HIK lagde et offensivt pres. HIK fik reduceret til 17-19, inden Maria Breddam med RHs sidste scoring, øgede til 17-20 inden HIK i slutsekunderne, fik reduceret til slutresultatet 18-20.

Med sejren, efter et tæt og jævnbyrdigt opgør, ligger RH fortsat på førstepladsen med 39 point for 21 kampe, efter sejren over HIK. HIK har 37 point for 22 kampe og Lyngby på tredje pladsen, har 35 point 21. kampe.

Rødovre har nu vundet over de to nærmeste konkurrenter HIK og Lyngby, som endnu ikke mødt hinanden.

Rødovre spiller sin næste kamp, tirsdag den 5. marts kl. 20:15 mod Herlev/Hjorten i Herlev-Hallen.