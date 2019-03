Støjramte borgere føler sig glemt

Tal fra Rødovre Kommune viser, at den samlede trafikmængde på Jyllingevej er faldet med 21 procent fra 2005 til 2016. I 2018 susede der dagligt 26.000 bilister forbi på Jyllingevej. Foto: Arkiv

trafik Støjplagede beboere på Jyllingevej undrer sig over, at Rødovre Kommune gang på gang forbigår den tidligere amtsvej, når byens veje skal renoveres. ”Vi taler for døve ører,” fortæller ægtepar.

Af Christian Valsted

Ægteparret Ilsebell og Erik Larsen har boet i deres hus på Jyllingevej siden 1982. De er glade for deres hjem og har aldrig overvejet at flytte, men støjen fra den store vej i forhaven er efterhånden blevet en daglig plage, der fylder alt for meget.

”Støjen har taget til de sidste 10 år og myldretrafikken begynder efterhånden lige over middag,” fortæller 67-årige Ilsebell, inden hun fortæller, at køkkenvinduerne mod Jyllingevej er i tre lag og med specielt glas.

”Det hjælper, men vi kan aldrig åbne vinduerne. Det kan vi ikke holde ud,” siger hun. Ægteparret har flere gange forsøgt at råbe kommunen op, men ny asfaltbelægning og støjværn i midterrabatten lader stadig vente på sig.

På Rødovre Kommune er der usikkerhed om, hvornår der egentlig sidst er blevet foretaget støjreducerende tiltag på vejen. Ikke siden kommunen overtog Jyllingevej fra amtet i 2006 er der sket tiltag, hvilket ærgrer Ilsebell Larsen.

”Vi kan se, der bliver lagt fin og ny støjdæmpende asfalt mange steder i kommunen, men hvorfor ikke her, hvor støjen er værst,” spørger hun.

I grundejerforeningen Nørregaard er formand Jann Larsen helt enig i, at Rødovre Kommune bør prioritere Jyllingevej, når millionerne til vejforbedringer skal fordeles.

”Vi har drøftet det utal-

lige gange med kommunen og som grundejerforening benytter vi enhver lejlighed til at fortælle, vi mener, der skal foretages flere støjreducerende tiltag. For år tilbage var der tale om at opsætte støjskærme i midter-

rabatten på Jyllingevej. Det ville reducere støjen med 2-3 decibel, men siden er der ikke sket noget,” siger Jann Larsen, der mener, kommunen må tage ansvar.

Det handler om økonomi

På rådhuset er der vist ikke mange, der er i tvivl om, at beboerne på Jyllingevej bor klods op af en støjende nabo. I Teknik- og Miljøudvalget er formand Jan Kongebro (S) også klar over, støjen er et problem, men også et økonomisk problem.

”At trafiksanere Jyllingevej er et større projekt og derfor heller ikke en del af den vej- og stipulje, hvor der er afsat penge til projekter. Jeg ser det mere som et oplagt emne til de kommende budgetforhandlinger, for vi ved godt, mange borgere er plaget af støj, men hvis vi skal kaste os over Jyllingevej, kræver det mange millioner kroner,” siger Jan Kongebro, der til gengæld ikke er i tvivl om, at trafikstøjen fra Jyllingevej kan reduceres, hvis der er politisk opbakning og velvilje.

”Vi ved, hvor meget et nyt slidlag på kørebanen kan reducere støjen og i støjhandlingsplanen er der samtidig åbnet op for, der kan opsættes specielle støjhegn i midterrabatten, men vi kan også vælge at trafiksanere Jyllingevej, ligesom vi er i gang med på Roskildevej. Men det er et større projekt og derfor er det en sag, som skal være en del af de kommende budgetforhandlinger i Kommunalbestyrelsen,” siger udvalgsformanden.