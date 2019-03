Stinne Strøjr ”Jeg vil helt vildt gerne spille i første division”

Stinne Strøjr spillede en afgørende rolle i sejren over HIK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold RHs målvogter Stinne Strøjr viste højt niveau i slutfasen, og bidrog med super redninger, til sejren over HIK.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt, talte med målvogter Stinne Strøjr, efter sejren over HIK.

Om kampen mod HIK siger Stinne Strøjr.

”Vi kommer ikke så godt fra start, men det er sjældent, at vi spille en hel god kamp. Det kan godt være vi kommer bagud, men vi skal nok komme tilbage. Vi er i god form, så vi ved, at vi kan vinde over 60 minutter, det viste vi også i dag”.

Annonce

Det ser positivt ud nu, efter sejre over HIK.

”Jeg vil helt vild gerne spille i første division, så nu skal den være sikker. Vi skal gå ind til de sidste fem kampe med den indstilling som vi har nu, der er ikke noget vi bare løber hen over, vi er nød til at være der til alle kampe. Vi har en FIF kamp der bliver spændende, og Furesø havde vi lidt besvær med sidst.

Vi kan se, at nu har Lyngby smidt point, så vi er nød til at være der til alle kampe, også den sidste kamp i Helsingør, de har en god hjemmebane”, siger Stinne Strøjr