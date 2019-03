Stærk vilje gav RMB sejr

Storspil af Stefan Ridderwall, var medvirkende til sejren over SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Mighty Bulls er foran 2-0 i kampe mod SønderjyskE. En sejr der blev skabt på gejst og stærk vilje mod et stærkt sønderjysk mandskab. Den tredje kamp i kvartfinaleserien spilles på tirsdag den 12. marts i Frøs Arena.

Af Flemming Haag

Stillingen efter anden kvartfinale mellem SønderjyskE og Rødovre Mighty Bulls er 0-2, i en serie, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod SønderjyskE uden Kim Johansson, Christoffer Frænell, Lasse Mortensen, Dennis Christjansen og Frederik Skovby. De fire sidstnævnte var i Herning med RSIKs 1. divisions-mandskab, der også spiller kvartfinaler og fører 2-1 i kampe mod de jyske grundspilsvindere. Kim Johansen forventes klar til kampen i SønderjyskE på tirsdag.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Sebastian Bergholt, Matthias Asperup, Morten Andreasen og Nicklas Carlsen. Stefan Ridderwall starter i mål, med William Rørth som backup.

Inden kampen blev Mads Eller kåret til månedens spiller af Mighty Bulls fans.

Kampen blev sat i gang syv minutter senere, da der var blevet kastet konfetti på isen.

Der var fin stemningen i Rødovre Centrum Arena fra kampens start, hvor Matthias Asperup og Nicklas Carlsen spillede sig frem til gode mulighed. SønderjyskE slog kontra og TJ Moore fik en friløber, som han takkede for og sendte pucken mellem benene på Stefan Ridderwall. Der var kun spillet 1:38.

”Tyrene” fortsatte med at lægge pres, hvor Riku Pitkänen og Jannik Karvinen havde gode muligheder.

Der blev spillet med høj intensitet og der var bid i tacklingerne. Efter 12 minutter kom udligningen. Steffen Klarskov skøjtede bagom målet, lagde en perfekt pasning bagud og skråt tilbage til Riku Pitkänen, som firsttimede pucken ind bag Patrick Galbraith i gæsternes mål. Et klassemål på baggrund af Klarskovs geniale pasning.

Rødovre fortsatte med at have initiativet og gæsternes keeper Patrick Galbraith havde en travl første periode, hvor ”Tyrene” havde overvægt i spil og chancer.

En første periode hvor ishockey er bedst. Der blev spillet med stor fysik, fart, aggressivitet og mange gode aktioner. Det var ligeledes herligt, at dommerne lod spillerne spille det intense spil. En fornøjelse af følger alle parterne.

To minutter for overfald mod Mads Eller

Anden periode blev åbnet i et mere moderat tempo, hvor SønderjyskE kom frem til de fleste afslutninger. Tre minutter inde i perioden, blev der dømt hooking mod Morten Andreasen. Et sikkert boksplay forhindrede SønderjyskE i at spille sig frem til afslutninger.

Inden Morten Andreasens straf var udløbet, fik SønderjyskE to minutter. RMB fik sat sit powerplay godt op, men ingen scoring. Nicklas Carlsen fik en god mulighed, da han opfangede en tværpasning på blue line og havde frit løb mod Patrick Galbraith, som parerede Carlsens afslutning.

Midt i perioden fik SønderjyskEs Kyle Wharton to minutter for High Sticking. Rødovre fik dog ikke udbytte af overtalsspillet.

SønderjyskE fik lagt et tungt pres i Rødovres zone og der blev afsluttet flittigt mod Stefan Ridderwall, som præsterede flere store redninger.

Presset blev ikke mindre, da Jannik Karvinen fik to minutter for en knætackling. Rødovre fik lidt luft, da Kyle Wharton, efter et overfald på Mads Eller og det undrede mange, at Wharton slap med to minutter, da der resterede fire minutter af anden periode.

SønderjyskE spillede et sikkert boksplay og forhindrede ”Tyrene” i at udfordre Patrick Galbraith. SønderjyskE havde det spillemæssige overtag og sluttede perioden bedst.

En forløsende scoring af Karvinen

SønderjyskE kom bedst ud til tredje periode. Et minut inde i perioden fik SønderjyskEs junior Mathias Borring en break a way og Patrick Flügge begik hooking, hvilket betød et korrekt dømt straffeslag. SønderjyskEs TJ Moore blev sat til at eksekvere og han blev grebet ud af Stefan Ridderwall.

To minutter senere fik Nikolaj Zorko to minutter for holding. Gæsterne fik lagt et voldsomt pres, men et godt kæmpende hjemmehold klarede frisag.

Da Rødovre igen blev fuldtallige fik SønderjyskEs Rasmus Lyø to minutter for hooking.

Spillet var netop sat i gang, da David Suvanto sendte et slagskud afsted fra blue line. Patrick Galbraith parerede og Nicklas Carlsen sendte riposten i mål til 2-1.

SønderjyskE fortsatte med at presse, et pres som tog til i intensitet og Rødovre havde svært ved at flytte spillet ud af egen zone. Midt i perioden erobrede Sebastian Bergholt pucken i egen zone, han sled sig frem i gæsternes zone, hvor han sendte en tværpasning til Jannik Karvinen, som ikke er set så hurtig længe og han skøjtede fra sin back og sendte pucken i nettet til 3-1. Hvilket forløsende mål.

Jysk storpres og effektivt hjemmehold

Intensiteten steg og der blev tacklet igennem. Det resulterede i en udvisning til Kasper Jensen og SønderjyskEs Anders Førster for roughing og der blev spillet fire mod fire.

SønderjyskE tog Time Ou, da der resterede fire minutter. Patrick Galbraith blev erstattet af en markspiller og jyderne spillede fem mod fire.

Da der var et minut tilbage af kampen, opstod der tumult foran Rødovres mål. David Suvanto og TJ Moore fik hver to minutter for roughing. Kasper Jensen og Gabriel Desjardins fik hver 5+20 minutter for Roughing. Der var dømt slutspilsstemning, som tilskuerne elsker det.

Sønderjyske fortsatte med at spille uden målmand og trods et voldsomt Sønderjysk pres, lykkedes det for en stærkt kæmpende Rødovre defensiv og en storspillende Stefan Ridderwall at holde gæsterne fra at reducere.

I kampens døende sekunder opfangede Matthias Asperup pucken og han sendte den i det tomme mål til slutresultatet 4-1.

En vanvittig spændende og dramatisk ishockeykamp med en hektisk slutfase, hvor publikum fik fuld valuta for pengene og gæsterne fra SønderjyskE en mental lang bustur hjem.

Kamp nummer tre i serien, spilles tirsdag den 12. marts kl. 19:00 i Frøs Arena. Fredag den 15. marts kl. 19:30 spilles kamp nummer fire i Rødovre Centrum Arena og vi tør godt spå, der bliver mange tilskuere og en vanvittig slutspilsstemning. Det er helt umuligt ikke at glæde sig.