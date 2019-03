Stærk indsats af Rødovre

Rødovres Marcus Grønbech sender en lige venstre i hovedet på Mads Mandal, der hurtigt fik nok af Grønbechs hårde slag. Foto: Ian Nielsen

boksning Rødovres syv boksere, hvoraf tre var debutanter, kom fra Hvidovre Box Cup med fem guldmedajler, to blev vundet efter teknisk knockout.

Af Peter Fugl Jensen

Den blot 12-årige Valdemar Fürster, som stiller op i 40 kg klassen, var den første rødovrebokser i ringen.

”Han skulle bokse semifinale mod Enes Shabandula fra Vollsmose. Det var Valdemars første kamp, men han boksede virkelig godt og vandt klart med dommerstemmerne 5-0,” fortæller træner Stuart Watson, der fortsætter om Valdemars finalekamp.

”Det var mod en bokser fra Team Bredahl. Valdemar holdt sig til sin plan og boksede en fantastisk finale, som gav ham en fortjent guldmedalje.”

Førsteårs senioren Cristian Stanca blev stoppet af en meget stærkere modstander allerede i 1. runde og nederlaget blev fulgt op af Mama Dosso, der mødte sin overmand i en erfaren engelsk bokser, der vandt på point.

”Der var også debut til vores 16-årige Mohammed Hussein Salem, der boksede i 64 kilo klassen. Mohamed var bare så klar til sin første kamp, som kunne ses i ringen, da modstanderhjørnet smed håndklædet i ringen halvvejs gennem første runde,” siger Watson.

Hårdtslående rødovreboksere

Det blev også til en sejr til Antanas Kaminskas.

”Vores senior sværvægter Antanas mødte Roman Roshan fra Trelleborg, som var en hårdtslående gut, men Antanas boksede godt og fandt åbningerne med sin store venstrehånd. Dermed blev til endnu en sejr med dommerstemmerne 5-0.”

Næste kamp var med Rødovres supersværvægter Thomas Vinter, der skulle møde Jonas Danielsen fra Jyllinge. Han blev ’slagterkvæg’ som ’hævn’ for Thomas Vinters første nederlag, som han fik til SM for nyligt.

“Nederlaget havde tydeligivs givet Thomas et ekstra gear, hvilket betød, at han stoppede sin modstander i 1. runde.”

Den sidste rødovrebokser i ringen var også en debutant, nemlig den 19-årige Marcus Grønbech, der boksede i 81 kilo klassen.

”Marcus boksede mod Mads Mandal fra Vordingborg, som måtte sande, at Marcus styrke var for meget for sydsjællænderen. Da Marcus havde fået sin modstander til tælling to gange i 1. runde, besluttede dommeren at stoppe kampen.”

”Vi træner altså hårdt i Rødovre Bokseklub med træning fire til frem gange om ugen, hvilket tydeligvis har givet igen med flotte boksekampe. Jeg er altså stolt af mine boksere, uanset om de har tabt eller vundet, for de viser en sand fighterånd,” slutter træner Stuart Watson.